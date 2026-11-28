تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «ملتقى الموردين 2026» عن بُعد، عبر منصة Microsoft Teams، وذلك في إطار حرصها على تطوير منظومة المشتريات الحكومية، وتعزيز الشراكة مع الموردين، وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة والتنافسية، وتوسيع آفاق التعاون مع مجتمع الأعمال.

ويأتي الملتقى امتداداً لنهج الدائرة في تعزيز التواصل المباشر مع الموردين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتطلعاتهم، وتحويلها إلى فرص تطوير، ترفع كفاءة إجراءات الشراء والتعاقد، وتحسن تجربة المورد، وتعزز جودة الخدمات والمشاريع المنفذة.

دعم

ومن المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع منظومة المشتريات والتعاقد الحكومي، والتعريف بسياسات الشراء وإجراءاته ومراحله، والتوجهات التطويرية للدائرة في هذا المجال، قبل أن ينتقل إلى النظام الحكومي SME ودوره في دعم مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والفرص والمزايا المتاحة وآليات الاستفادة منها، كما استعرض الاجتماع رحلة المورد، بدءاً من التسجيل والتأهيل، وتقديم العروض وصولاً إلى التعاقد، والممارسات التي تسهّل الإجراءات، وتختصر الوقت، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص عبر وضوح المتطلبات، ومعايير التقييم والترسية، ويطلع الموردين كذلك على احتياجات الدائرة المتوقعة، والفرص المتاحة أمام الشركات الوطنية، واختتم الاجتماع بحوار تفاعلي عبر المنصة، نوقش من خلاله أبرز التحديات المرتبطة بالتوريد والتعاقد، مع الملاحظات والمقترحات الخاصة بالتحسين والتطوير.

شفافية

وقالت نورة شاهين، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، إن ملتقى الموردين يجسد رؤية الدائرة في بناء علاقة مؤسسية مستدامة مع الموردين، تقوم على الشفافية والشراكة وتكامل الأدوار، مشيرة إلى أن المورد شريك رئيس في تحقيق كفاءة العمل الحكومي وجودة مخرجاته.

ويجسد انعقاد الملتقى عزم الدائرة الراسخ على المضي قدماً في بناء منظومة مشتريات تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة، وتفتح آفاقاً أرحب أمام شريحة أوسع من الموردين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للإسهام في الفرص الحكومية، بما يعمق التكامل بين القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال، ويرسخ نهج دبي الرائد في صناعة اقتصاد تنافسي مستدام.