أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي استراتيجية الابتكار التخصصية، وكشفت عن هويتها البصرية، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، واستثمار الكفاءات البشرية وأفكارها في تطوير منظومة الموارد البشرية، والارتقاء بتجربة موظفي حكومة دبي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الدائرة ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، والدكتور هزاع النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع التميز والخدمات الحكومية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والعميد عبد الصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور محمد حسين بن علي، محامي عام أول في النيابة العامة بدبي، وعبد حجيري، مدير حسابات أول للقطاع الحكومي في مايكروسوفت، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية والشركاء والمختصين في مجالات الابتكار وتنمية الموارد البشرية.

حلول استباقية

وتنطلق الاستراتيجية من فلسفة «نبتكر للإنسان، ونبتكر بالإنسان»، التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال استشراف المستقبل وتطوير الحلول الاستباقية، وترسيخ ثقافة الإبداع وتنمية القدرات، وبناء منظومة عمل متكاملة وفاعلة، وتحقيق أثر ملموس يدعم الريادة الحكومية. وتجسد الهوية البصرية للاستراتيجية فلسفتها القائمة على محورية الإنسان، من خلال 4 قدرات مترابطة تعبّر عنها مفاهيم «عقل يستشرف، وحواس تستشعر، وسواعد تُنجز، وقلب يستمر بالأثر».

الإنسان محور الابتكار

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «نطلق استراتيجية الابتكار انطلاقاً من إيماننا بأن موظفي حكومة دبي وشركاءنا هم الأقرب إلى تفاصيل العمل اليومي وتحدياته، وأن أفكارهم وخبراتهم تمثل منطلقاً لفرص حقيقية للتطوير. ونسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحويل الأفكار الخلاقة إلى حلول عملية ترتقي بتجربة الموظفين، وتُبسط الإجراءات، وترفع كفاءة ممارسات الموارد البشرية في الجهات الحكومية».

وأضاف: «نحرص على توفير إطار مؤسسي متكامل يمكّن الموظفين من طرح أفكارهم وتطويرها واختبارها وتحويلها إلى مبادرات تحقق أثراً ملموساً في بيئة العمل، لإدراكنا أن الابتكار يبدأ من فهم التحديات الفعلية واستشراف احتياجات الموظفين، والعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تطوير حلول ترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم».

شراكات فاعلة

وشهد الحفل توقيع 3 مذكرات تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وكلاً من القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والنيابة العامة بدبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجالات الابتكار والتميز المؤسسي، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير مبادرات مشتركة تدعم كفاءة الأداء المؤسسي واستدامته.

ووقع عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مذكرة التفاهم مع الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي. ووقعت آمنة حمود السويدي، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرتي تفاهم، الأولى مع الدكتور محمد حسين بن علي، محامي عام أول في النيابة العامة بدبي، والثانية مع العميد عبد الصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

ميثاق الابتكار

كما شهد الحفل توقيع «ميثاق الابتكار»، الذي يحدد الالتزامات المؤسسية لقيادة الدائرة وموظفيها في مجال الابتكار، من خلال توفير بيئة عمل محفزة على الإبداع، وإتاحة الممكنات اللازمة لتطوير الأفكار، وترسيخ روح المبادرة والتعاون والتعلم المستمر لدى الموظفين، ويتضمن الميثاق مبادئ الابتكار وآليات تفعيله ومؤشرات قياسه، ويأتي مكملاً للتشريعات والسياسات المعتمدة في الدائرة.

سوق الأفكار

وافتتحت الدائرة خلال الحفل «سوق الأفكار»، الذي يمثل منصة تفاعلية تستعرض مجموعة من الأفكار والمبادرات المبتكرة التي جرى حصرها خلال فعاليات شهر الابتكار، بمشاركة الموظفين والموردين والمتعاملين والشركاء من الجهات والدوائر الحكومية في دبي. ويتيح السوق تبادل الخبرات والمعارف، ويفتح المجال أمام الموظفين والشركاء لاستكشاف فرص التعاون والتطوير المشترك.

وشهد السوق زيارة وفد دولي رفيع المستوى من دول شرق آسيا، اطلع خلالها على الأفكار والمبادرات المعروضة، وتعرف على تجربة الدائرة في تعزيز ثقافة الابتكار. واختتم الحفل بتكريم عدد من شركاء الدائرة، ومنهم شركة «مايكروسوفت»، تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرة الابتكار.

كما كرمت الدائرة عدداً من موظفيها وموظفاتها، وشمل التكريم الفائزين في مسابقة «فكرة» التي نظمتها الدائرة خلال شهر الإمارات للابتكار، والموظف الأكثر تقديماً للمقترحات، والقائمين على فعاليتي «هاكاثون الموردين» و«حوار قادة الموارد البشرية»، إضافة إلى فريق العمل القائم على تنظيم شهر الابتكار وإعداد استراتيجية الابتكار التخصصية، تقديراً لجهودهم في ترسيخ ثقافة الإبداع وتطوير العمل المؤسسي.