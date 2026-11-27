زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض دبي العالمي للقوارب 2026 في نسخته الـ32، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي في دبي هاربر، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية، إلى جانب ما يزيد على 100 يخت ومركبة مائية، يمثلون أكثر من 25 دولة حول العالم.

ويسلط المعرض الضوء على القدرات المتنامية لدولة الإمارات في مجالات تصميم اليخوت وهندستها وتصنيعها، حيث تضم قائمة اليخوت التي يتم الكشف عنها للمرة الأولى عالمياً وإقليمياً خلال دورة هذا العام عدداً من اليخوت المصنّعة محلياً، بما يعكس تطور الصناعات البحرية الوطنية وحضورها المتزايد في هذا القطاع.