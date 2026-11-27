







تنطلق غداً، فعاليات الموسم السادس من «سوق المزارعين»، إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تُنظمها بلدية دبي، وتجمع المزارعين الإماراتيين، وأصحاب المشاريع الزراعية، ومجتمع دبي، في وجهة أسبوعية تحتفي بالمنتج الإماراتي والزراعة المحلية، ضمن تجربة تدمج التسوق والترفيه في مكانٍ واحد.

ويُقام السوق في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج، حيث سيُنظم على مدار يومين أسبوعياً (السبت والأحد)، لغاية 31 يناير 2027، بمشاركة 43 من المزارعين الإماراتيين وأصحاب المشاريع المحلية، في أكبر نسخة من حيث المشاركة منذ انطلاقه.

ويتيح السوق للمشاركين عرض وبيع منتجاتهم أمام جمهورٍ واسع، والوصول إلى عملاء جدد، والتعريف بمنتجاتهم. كما سيشهد للمرة الأولى منذ انطلاقه، تخصيص 10 مساحات للأطفال من «المزارعين ورواد الأعمال الصغار»، لإتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع منتجاتهم، وتشجيعهم على خوض تجربة عملية في مجالي الزراعة وريادة الأعمال، بما ينمي مهاراتهم منذ الصغر. ويقدّم هذا الموسم تجربة مجتمعية تتجاوز التسوق، من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والتجارب التي تتيح لمختلف الفئات العمرية قضاء وقت ممتع، والتعرّف إلى جوانب من الزراعة المحلية وطرق الإنتاج، في مساحة تجمع الأسر وأفراد المجتمع، وتدعم التفاعل بينهم. وتضم الأنشطة، عروضاً ضوئية باستخدام الطائرات بدون طيار خلال حفل الافتتاح، وعروض احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد يوم 5 ديسمبر.

ورش

وسيضم السوق مجموعة من الورش والعروض التي تُنظم للمرة الأولى، وهي، تجربة طاولة الشيف (Chef Table) ستُقام كل أسبوعين، يقدم خلالها أحد الطهاة وصفات حية أمام الجمهور، باستخدام المنتجات الطازجة من سوق المزارعين، وتجارب الزراعة الافتراضية، من خلال ألعاب رقمية تفاعلية، لتعليم الأطفال مراحل الزراعة والعناية بالنباتات بأسلوب مبتكر وممتع. إلى جانب أجهزة البيع الذاتي للبذور، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الزراعة المنزلية. كما سيشمل السوق برنامج «المزارع الصغير»، الذي يتضمن ورش عمل تفاعلية لتعليم الأطفال أساسيات الزراعة وتنمية مهاراتهم الزراعية، إلى جانب «المجلس الزراعي الأسبوعي»، الذي يقدّم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات المجانية بإشراف أعضاء مبادرة «جذور» المجتمعية، وبدعم من «بلانتولوجي»، بهدف تبادل الخبرات والمعارف الزراعية، وتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة.

تجربة فريدة

وقال محمد عبد الرحمن أهلي مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: «مع انطلاق الموسم السادس من سوق المزارعين في الحديقة القرآنية، نفتح الأبواب أمام سكان وزوار دبي للاستمتاع بإحدى أبرز الفعاليات التي تقدم تجربة مجتمعية وحضرية فريدة خلال فصل الشتاء، تجمع بين أنشطة التسوق والترفيه ضمن المساحات العامة، لنوفر تجارب مصممة لتناسب احتياجات جميع أفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاهية، ويرتقي بجاذبية دبي وحيوية وجهاتها الترفيهية الشتوية». وأضاف: «تواصل بلدية دبي تطوير مبادرات مجتمعية تجمع بين دعم القطاعات المحلية، وتوفير تجارب نوعية للسكان والزوار، ويُمثل سوق المزارعين نموذجاً لهذه المبادرات، فهو يتيح للمزارعين الإماراتيين وأصحاب المشاريع المحلية الوصول مباشرة إلى المستهلكين، ويمنح أفراد المجتمع فرصة للتعرّف إلى المنتجات الوطنية، وشراء المنتجات الطازجة من مصادرها، ضمن وجهة شتوية تُثري تجاربهم خلال شتاء دبي، ويعزز حيوية المدينة»