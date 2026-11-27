



أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية متخصصة في اقتصاد صناعة المحتوى، عن تسجيل أكثر من 300 ألف اهتمام من أكثر من 113 دولة، للمشاركة في النسخة الثانية من أكبر جائزة للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، الأغلى من نوعها عالمياً بقيمة مليون دولار، والتي أطلقتها القمة بالشراكة مع BytePlus، ذراع خدمات تكنولوجيا المؤسسات التابعة لشركة ByteDance، وبدعم من TikTok، بهدف تحفيز صناع المحتوى والسرد القصصي والمبدعين من مختلف أنحاء العالم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج أفلام مبتكرة تقدم قصصاً هادفة تتناول قضايا الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا والطبيعة والعلاقات الإنسانية.

ويعكس تسجيل القمة لأكثر من 300 ألف اهتمام للمشاركة بالجائزة حجم الإقبال العالمي الكبير على جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وما تمثله من فرص استثنائية أمام صناع المحتوى والمواهب الإبداعية لإبراز قدراتهم وتقديم رؤاهم وأفكارهم إلى جمهور عالمي، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الأفلام والسرد القصصي. كما يؤكد الإقبال الكبير المكانة العالمية التي اكتسبتها الجائزة وتمكنها من استقطاب المبدعين الطامحين إلى تقديم أعمال نوعية للفوز بالجائزة الأكبر من نوعها والبالغة مليون دولار.

أثر جوهري

وأكد معالي سعيد محمد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، أن استقطاب الجائزة لأكثر من 300 ألف اهتمام من 113 دولة يعكس دور القمة في إحداث أثر جوهري في خريطة الصناعات الإبداعية على مستوى العالم، حيث تعمل القمة من خلال هذا الدور على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مختبراً عالمياً مفتوحاً لابتكار مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى وتسريع نموه.

وقال معاليه: «أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية في صناعة المحتوى، وقمة المليار متابع تستبق دائماً التحولات المتسارعة في هذا القطاع للمساهمة في صناعة مساراته وتوجيهها نحو آفاق أكثر تأثيراً وإيجابية في تنمية المجتمعات، والشراكة الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين لإطلاق الجائزة الأكبر من نوعها عالمياً بقيمة مليون دولار، تجسد التزامنا بتمكين المبدعين تقنياً، لتحويل أفكارهم ورؤاهم في معالجة قضايا الإنسان والبيئة والمستقبل إلى واقع قادر على الوصول إلى مليارات المشاهدين حول العالم».

وأضاف معاليه: «هذا الاهتمام العالمي الكبير الذي تشهده الجائزة يؤكد مساهمة مبادرات القمة وشراكاتها الاستراتيجية بفاعلية في رسم ملامح حقبة جديدة من صناعة المحتوى الذكي والمؤثر. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات التي سنواصل إطلاقها ودعمها ستمثل دافعاً لموجات إبداعية عالمية جديدة».

حراك إبداعي

وأسهمت الجائزة في إطلاق حراك إبداعي عالمي، من خلال استقطاب صناع المحتوى والمخرجين والمواهب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، وتحفيزهم على استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفه في ابتكار أساليب وأفكار جديدة للسرد القصصي والإنتاج السينمائي. كما وفرت مساحة عالمية للتنافس وتبادل الأفكار والخبرات، وشجعت المبدعين على تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع وأعمال إبداعية قابلة للتطوير والانتشار، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي، ويفتح مسارات جديدة لازدهار صناعة المحتوى وتطوير نماذج أعمال مبتكرة قائمة على أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التكنولوجيا المتطورة.

وتتناول موضوعات الجائزة محاور تشمل: المجتمع والقضايا الإنسانية، والحقيقة والأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، والإنسان والذكاء الاصطناعي، والمناخ والطبيعة وكوكبنا المتغير، والعلاقات الإنسانية، بما يتيح للمشاركين استكشاف قضايا الإنسان والمجتمع والتحولات التي يشهدها العالم من خلال رؤى إبداعية وتقنيات إنتاج متقدمة.

وتستضيف النسخة الـ 5 من قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027 في دبي، عرض الأفلام الخمسة المتأهلة والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار.

لجنة التحكيم

كما أعلنت قمة المليار متابع عن أسماء لجنة تحكيم النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وتتولى اللجنة المتخصصة تقييم الأعمال المشاركة واختيار الأفلام الفائزة وفق معايير تشمل الإبداع والأصالة، والسرد القصصي والتأثير العاطفي، والتوظيف التقني والفني لأدوات الذكاء الاصطناعي، ومدى الارتباط بموضوع الجائزة، والتأثير العام للعمل.

وتضم لجنة التحكيم 5 من أبرز الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإنتاج السينمائي والتأثير الإبداعي، وهم: تشانغ يونغليانغ Zhang Yongliang، مدير عام BytePlus، كما تضم يويشينغ هوا Yuesheng Hua، رئيسة المحتوى في منصة Melolo العالمية للبث والمتخصصة في الدراما القصيرة التابعة لشركة ByteDance الشركة المالكة لمنصة TikTok، وتضم اللجنة أيضاً برايان كونور Brian Connor، الحائز على جائزة الأوسكار في مجال المؤثرات البصرية والمدير الإبداعي السابق لقسم الابتكار البصري في Eyeline/Netflix، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في صناعة السينما والتلفزيون. وأسهم من خلال عمله في مشروع Global Creators Project في مساعدة صناع الأفلام على فهم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودمجها في مراحل الإنتاج السينمائي. وتضم اللجنة في عضويتها أيضاً فيرينا بوم Verena Puhm، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ماتريارك Matriarch، والرئيسة السابقة لاستوديو Dream Lab LA التابع لشركة Luma AI. وتكتمل اللجنة بالمخرج والمنتج السينمائي مراد عثمان Murad Osmann، الشريك في ابتكار سلسلة الصور العالمية الشهيرة #FollowMeTo، التي حققت انتشاراً واسعاً وأصبحت من أبرز تجارب المحتوى المتخصص في السفر حول العالم.