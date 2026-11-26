

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» تسجيل 1972 حركة وصول ومغادرة لليخوت عبر خدمة «المرسى المتنقل»، منذ إطلاقها الرسمي في 10 أكتوبر 2024 وحتى 25 نوفمبر 2026، في إطار دعم السياحة البحرية وتعزيز تجربة اليخوت الزائرة إلى الإمارة.



كما أعلنت إصدار 5693 تأشيرة لطواقم اليخوت حتى التاريخ ذاته، عبر خدمة «تأشيرة عدة سفرات لطاقم اليخوت»، التي أُعلن عنها خلال معرض دبي الدولي للقوارب في فبراير 2025، وتتيح لأفراد الطواقم العودة إلى دبي في رحلات متعاقبة، بما يدعم مرونة تنقلهم بين الرحلات.



وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن تطوير خدمات اليخوت وطواقمها يدعم تنافسية دبي وجهة عالمية للسياحة البحرية، ويعكس حرص «إقامة دبي» على تقديم خدمات مرنة ومبتكرة تضع احتياجات المتعامل في صميمها، وتسهل رحلته وترتقي بجودة تجربته.



جهود

وأوضحت «إقامة دبي» أن الحركات المسجلة منذ الإطلاق الرسمي لخدمة «المرسى المتنقل» توزعت بين 1,023 حركة وصول و949 حركة مغادرة وبلغ إجمالي الحركات منذ بدء التشغيل التجريبي للخدمة مطلع عام 2023 وحتى 25 نوفمبر 2026 ـ 3,612 حركة، شملت 1,854 حركة وصول و1,758 حركة مغادرة.

من جانبه، أوضح اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام للمنافذ البحرية والبرية، أن خدمة «المرسى المتنقل» تتيح إنجاز إجراءات الدخول والمغادرة في مواقع رسو اليخوت عبر فرق «إقامة دبي» الميدانية، فيما تسهل تأشيرة عدة سفرات تنقل الطواقم، مؤكداً أن التكامل بين الخدمتين يعزز انسيابية الحركة ويرتقي بتجربة المتعاملين.



وتستعرض «إقامة دبي» عبر منصتها في معرض دبي الدولي للقوارب، مجموعة من الخدمات، تشمل «بطاقة المنشأة – فئة ملاك اليخوت»، وأذونات الدخول وخيارات الإقامة، بما فيها الإقامة الذهبية للفئات المؤهلة، إلى جانب المزايا السياحية التي تتيحها «بطاقة السعادة»، وتجربة «السجادة الحمراء» في مطارات دبي.

كما يقدم فريق الخدمات الرقمية الدعم الفني لزوار المنصة، مع إتاحة تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر «منصة 04»، بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز مشاركة المتعاملين في تحسين تجربتهم.



ويُقام معرض دبي الدولي للقوارب في «دبي هاربر» خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2026، بتنظيم مركز دبي التجاري العالمي.