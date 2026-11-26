

شاركت مؤسسة دبي للمرأة بوفد رسمي، برئاسة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، في منتدى ريكيافيك العالمي، الذي عُقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026، باستضافة مشتركة من حكومة أيسلندا وبرلمانها، تحت شعار «القوة، معاً من أجل المجتمع»، وبمشاركة نحو 500 من القيادات العالمية من مختلف القطاعات.





مشاركة بالجلسات

وشارك وفد المؤسسة في الجلسات الحوارية والنقاشات الرئيسية للمنتدى التي تناولت دور المرأة في القيادة ومواقع صنع القرار، وأهمية إعداد قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية واستشراف المستقبل، إلى جانب سبل التغلب على تحديات الفجوة بين الجنسين وتعزيز إسهامات المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما ركزت المناقشات على الأثر الاقتصادي لمشاركة المرأة، ودورها في دعم النمو وتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الكفاءات والمواهب، فضلاً عن إسهاماتها في ريادة الأعمال والابتكار وتطوير المشاريع، وأهمية تيسير وصول رائدات الأعمال إلى مصادر التمويل والفرص الاستثمارية. وتناولت أيضاً متطلبات المهارات المستقبلية، وفي مقدمتها المهارات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



فرص التعاون

وعلى هامش المنتدى، عقد وفد مؤسسة دبي للمرأة لقاءات ثنائية مع عدد من الشخصيات القيادية من الجهات الدولية المشاركة، للتعريف بجهود المؤسسة ومبادراتها لدعم مشاركة المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وتعزيز إسهامها في القطاعات الاقتصادية والمستقبلية وريادة الأعمال.



وشملت اللقاءات قيادات منتدى ريكيافيك العالمي، ومنهن كاترين ياكوبسدوتير، رئيسة وزراء أيسلندا السابقة، وهانا بيرنا كريستيانسدوتير، رئيسة المنتدى والشريكة المؤسسة، والمستشارة العليا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودي تومسن، الرئيسة التنفيذية العالمية للمنتدى. كما التقى الوفد أبوسيدي جورج أوغان، المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لشبكة النهوض بالمرأة في القيادة (WILAN Global)، وإيلايدا إسكيتاشجي أوغلو، إحدى القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة لدى الأمم المتحدة.



وأكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن المشاركة في منتدى ريكيافيك العالمي تأتي في إطار حرص المؤسسة، برؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والمنظمات المعنية بالمرأة، بما يدعم تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها في دعم المرأة بمختلف القطاعات والمستويات وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.



وأضافت: «تُمثّل مشاركتنا في هذا المنتدى فرصة مهمة للتواصل مع قيادات وصناع قرار وخبراء من مختلف دول العالم، والتعريف بالتجربة الإماراتية في دعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، بما يشمل الاقتصاد وريادة الأعمال والمواقع القيادية والقطاعات المستقبلية. كما أتاحت لنا اللقاءات الثنائية بحث فرص جديدة للتعاون والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير مبادرات وبرامج تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية».



منصة عالمية للحوار

ويُعد منتدى ريكيافيك العالمي من المنصات الدولية البارزة المعنية بتعزيز قيادة المرأة وتوسيع مشاركتها في مواقع التأثير وصناعة القرار. وتُعقد دورته السنوية بالتعاون مع حكومة وبرلمان آيسلندا، ويستقطب في كل دورة نحو 500 من القيادات العالمية في قطاعات السياسة والأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنون والإعلام، إلى جانب شخصيات مؤثرة وخبراء وصناع تغيير من مختلف أنحاء العالم.



وشهدت دورة هذا العام برنامجاً متنوعاً على مدى ثلاثة أيام، تضمن جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة واجتماعات طاولة مستديرة، تناولت عدداً من القضايا العالمية، من بينها النمو الاقتصادي والابتكار والصحة والمسؤولية المشتركة والسياسة والقانون والاستدامة والاستقرار، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك الأشكال المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئات آمنة وداعمة لمشاركة المرأة في الحياة العامة.