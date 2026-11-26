

بحثت جمعية دبي الخيرية مع منصة «روبلوكس» العالمية سبل التعاون في تطوير تجارب تفاعلية تعزّز قيم العطاء والتكافل الإنساني لدى الأجيال الناشئة، وذلك خلال لقاء عقده الدكتور عبدالله بوسناد، رئيس مجلس الإدارة مع محمد أحمد الشيخ المدير العام لشركة «روبلوكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وجاء اللقاء بعد أن أطلقت جمعية دبي الخيرية أخيراً لعبتها التفاعلية على منصة «روبلوكس» لتُتيح للاعبين ولا سيما الأجيال الناشئة التعرّف إلى معاني العطاء والتعاون أثناء اللعب في بيئة تدعمها أدوات الأمان والرقابة الأبوية التي توفّرها المنصة.

وتناول الجانبان سبل الاستفادة من هذه التجربة لتقديم محتوى تفاعلي يواكب اهتمامات اليافعين والشباب ويعرّفهم بالمبادرات الإنسانية. وحضر اللقاء من جانب الجمعية كل من المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، ومحمود سحلبجي، مدير إدارة التكافل المجتمعي والتسويق.

ركيزة

وأكد أحمد السويدي أن إطلاق لعبة دبي الخيرية التفاعلية على منصة «روبلوكس» يمثل ركيزة أساسية في رؤية الجمعية للتحول الرقمي والابتكار المؤسسي، مشيراً إلى أن الاستثمار في المنصات التي تشكل جزءاً أصيلاً من عالم الأجيال المعاصرة يعكس التزام الجمعية بمخاطبة عقولهم بلغتهم واهتماماتهم، وبناء أجيال واعية تدرك قيمة العمل الإنساني وتجعل من الخير أسلوب حياة.

من جانبه، قال محمد أحمد الشيخ: «نؤمن في (روبلوكس) بأن العالم يحتاج إلى مزيد من اللعب. فعندما يساعد الطفل زميلاً في لعبة، يكتشف بنفسه معنى التعاون. وحين يشاركه أحد والديه اللعب، تصبح هذه التجربة مدخلاً للحديث عن مواقف في حياتهما اليومية يُمكنهما فيها مساعدة الآخرين. وهذا ما نُقدّره في مبادرة دبي الخيرية، فهي تقرّب معاني العطاء والتكافل من الأطفال بتجربة يمكنهم مشاركتها مع أسرهم».

قيم

وتحرص جمعية «دبي الخيرية» على تبنّي أساليب مبتكرة واستكشاف أفكار جديدة لترسيخ القيم الإنسانية وتوسيع حضورها في المنصات الرقمية القريبة من اهتمامات الأجيال الناشئة بما يتيح لهم التعرّف إلى قيم التكافل والتعاون من خلال تجارب تعليمية قائمة على اللعب ويشجّع مشاركة الأسر في تجارب تعزّز روح العطاء انسجاماً مع توجّهات دولة الإمارات في نشر ثقافة الخير وتنمية الوعي المجتمعي لدى الأجيال الناشئة.