كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إنجاز 1116 معاملة دفع إلكتروني عبر خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر»، بإجمالي مطالبات مالية بلغ 24 مليوناً و232 ألفاً و702 درهم، منذ مطلع العام الجاري حتى 25 نوفمبر، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 569 ألفاً و412 متعاملاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وتعكس هذه النتائج جهود شرطة دبي في تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة خدمات حكومية متكاملة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وأوضحت شرطة دبي أن معاملات الدفع الإلكتروني المنجزة عبر الخدمة توزعت على 3 جهات قضائية، حيث تصدرت المنازعات الإيجارية القائمة بواقع 917 معاملة، بإجمالي مطالبات مالية بلغ 19 مليوناً و364 ألفاً و52 درهماً، تلتها محاكم دبي بواقع 144 معاملة، بإجمالي مطالبات مالية بلغ 4 ملايين و696 ألفاً و422 درهماً، فيما سجلت النيابة العامة 55 معاملة، بإجمالي مطالبات مالية بلغ 172 ألفاً و228 درهماً.

وتجسد هذه النتائج أهمية التكامل الإلكتروني بين شرطة دبي والجهات القضائية في الإمارة، ودوره في تعزيز كفاءة العمل الحكومي المشترك، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير خدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين.

خدمات ذكية

وأوضحت شرطة دبي أن الخدمة تتيح لأفراد المجتمع الاستعلام عن التعاميم والقيود المشمولة بها عبر تطبيق شرطة دبي الذكي باستخدام الهوية الرقمية، إلى جانب إمكانية سداد المبالغ المستحقة في القضايا المدنية التي تتوافر فيها خاصية الدفع الإلكتروني، بما يمكن المتعاملين من الاطلاع على أوضاعهم القانونية والمبادرة إلى تسوية القيود المترتبة عليهم، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة.

نهج أمني استباقي وأكدت شرطة دبي أن الخدمة تمثل نموذجاً للعمل الأمني الاستباقي، من خلال توفير حلول رقمية تمكن أفراد المجتمع من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل الوصول إلى مرحلة الضبط والإحضار، متى كانت التسوية متاحة قانوناً، بما يسهم في تعزيز ثقافة الامتثال الطوعي للقانون، والحد من الإجراءات الميدانية، ورفع كفاءة توظيف الموارد الأمنية.

وتابعت أن الخدمة تستند إلى توظيف الممكنات التكنولوجية والتكامل الإلكتروني مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة، بما يدعم دقة المعلومات وسرعة إنجاز المعاملات، ويحقق التوازن بين كفاءة إنفاذ القانون وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى الاستفادة من خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر» عبر تطبيقها الذكي، مؤكدة مواصلة جهودها لتطوير خدمات رقمية واستباقية تتمحور حول الإنسان، وتعزز ثقة المجتمع، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الابتكار الأمني والتميز الحكومي وجودة الحياة.