عقد مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مجلس العوير جلسة للنقاش والحوار مع أهالي ورواد المنطقة بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة وجَمعٌ من أهالي المنطقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع السكان، والتعريف بالمشاريع والخطط التطويرية لشبكة الطرق والبنية التحتية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في المناطق السكنية.

يأتي تنظيم المجلس في إطار مساعي الهيئة المتواصلة لإسعاد الجمهور، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الحوار مع مختلف فئات المجتمع، والتعرّف إلى احتياجاتهم وتطلّعاتهم، وإشراكهم في تطوير الخدمات والمشاريع المستقبلية، انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية دور أفراد المجتمع باعتبارهم شركاء فاعلين في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لإمارة دبي.

ورحّب أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، رئيس مجلس المتعاملين بأهالي منطقة العوير، مؤكداً حرص الهيئة على التواصل الدائم والمباشر مع أهالي الأحياء السكنية والمتعاملين وإشراكهم في خطة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم بلا شك في الارتقاء بالخدمات وتعزز من سعادتهم.

واستعرضت الهيئة خلال المجلس عدداً من المشاريع والخطط التطويرية الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتسهيل حركة الدخول والخروج من المناطق السكنية، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة المرورية وتطوير منظومة التنقل المتكامل، وتضمنت المشاريع تطوير المحاور الرئيسة في منطقة ديرة التي تشمل تحسين تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي، وتوسعة شارع العمردي، وتحسين شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وتحسين تقاطع شارع الخوانيج مع شارع الخرطوم.

وسلطت الهيئة الضوء كذلك على مشروع تطوير تقاطع شارع العوير مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان الذي يتضمن تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع حر مجسّر، وإنشاء وصلة مجسّرة فوق شارع الإمارات باتجاه الشارقة، وتنفيذ طرق خدمية لتوفير مداخل ومخارج آمنة للمناطق المحيطة، حيث يُتوقع أن يسهم المشروع، المقرر إنجازه بعام 2028، في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى 5 دقائق، وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 176% لخدمة نحو 630 ألف نسمة.

وشمل العرض كذلك مشروع تطوير المحور الاتحادي العابر الجديد، الممتد من شارع دبي – العين إلى شارع مليحة في إمارة الشارقة، بسعة 6 مسارات في كل اتجاه، كما أَطّلعت الهيئة أهالي المنطقة على خطة تطوير الطرق الداخلية ومداخل ومخارج منطقة العوير التي تتضمن رصف الطرق التجميعية والطرق الداخلية، وتطوير محور شارع عمّان وتقاطع شارع الإمارات، وِفق خطة زمنية تمتد من عام 2027 إلى عام 2030، بهدف تسهيل تنقّل السكان، وتحسين الوصول إلى المرافق والخدمات الحيوية، وتوفير شبكة طرق متكاملة تواكب النمو العمراني والسكاني في المنطقة.

وشهد المجلس حواراً مفتوحاً بين مسؤولي الهيئة وأهالي منطقة العوير، حيث طرح المتعاملون عدداً من المقترحات والملاحظات التي تركّزت حول أعمال الإنارة ورصف عدد من المواقع في المنطقة، وطالب الأهالي أيضاً بزيادة عدد اللافتات التي توضّح أوقات حظر حركة الشاحنات، ودعوا إلى تعزيز وسائل التهدئة والمطبّات لتعزيز السلامة المرورية. وقد أكدت الهيئة دراستها لجميع المطالب والمقترحات المقدّمة، وتنفيذها ضمن الخطط والمشاريع المستقبلية وِفق احتياجات السكان وأولوياتهم.

وفي ختام الجلسة، عبّر أهالي منطقة العوير عن تقديرهم لجهود الهيئة في تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، وحرصها على التواصل المباشر مع سكان الأحياء السكنية والوصول إليهم في مجالسهم، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلّعاتهم، مثمّنين هذه اللقاءات ودورها في تعزيز الشراكة بين الهيئة والمجتمع، وتلبية تطلّعاتهم المستقبلية عن التنقل والمواصلات والحفاظ على المستويات المتقدمة من الخدمات التي يستفيد منها سكان الإمارة وزوارها.