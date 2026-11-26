سموّه يشهد افتتاح محطة حتّا الكهرومائية باستثمارات إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم

سموّه يتفقّد مشروعي الإسكان «مكن 1» و«مكن 2» في حتّا باستثمارات 1.1 مليار درهم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستثمار في الإنسان والارتقاء بقدراته وتعزيز فرص تطوره ونجاحه في مختلف المجالات، هو الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية عالية الكفاءة والاعتمادية لتهيئة البيئة المواتية التي تمكّن الإنسان من إطلاق طاقاته وتحفّزه على الابتكار ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة الإمارات نحو قمم تنموية جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه إلى منطقة حتّا اليوم، حيث تابع سير العمل والإنجازات المتحققة في عدد من المشاريع التنموية الهادفة لخدمة أهل المنطقة، والمتضمنة في خطة التنمية الشاملة لمنطقة حتّا، والتي أطلقها سموّه في العام 2021 ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وذلك حرصاً على الوقوف على التقدّم المتحقق في المشاريع التنموية والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في منطقة حتّا، في سياق الرؤية التطويرية الشاملة للمنطقة، وتعزيز جودة حياة سكانها وزوارها، وترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً وتنمويةً مستدامة على مدار العام.

وأكد سموّه أن تنمية مختلف مناطق الدولة وتمكين مجتمعاتها وإشراك أبنائها في المسيرة التنموية الشاملة عبر إتاحة الفرص أمامهم وتهيئة مختلف الظروف التي تمكّنهم من الاضطلاع بأدوارهم في دفع جهود التنمية المستدامة، أمور تأتي في صدارة الأولويات ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان التوظيف الأمثل لمكتسبات التنمية وتحويل الطاقات والإمكانات المحلية إلى رافد مؤثر يسهم في تأكيد مكانة دولة الإمارات كنموذج تنموي محوره الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية وركيزة التنمية وغايتها.

ونوّه سموّه بأهمية منطقة حتّا كواحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في دبي، بما اجتمع لها من عوامل بيئية وتراثية فريدة، وقال سموّه: «حتّا لديها مقومات طبيعية وسياحية وتاريخية استثنائية بما لها من خصوصية تجمع بين بهاء الطبيعة وأصالة التراث.. والجهود تتواصل لتوظيف مقومات تميّز هذه المنطقة الحافلة بالفرص بأسلوب فعّال يفتح آفاقاً أرحب للنمو أمام أبنائها ويشركهم في تحقيق ما نطمحه لها من تطور وازدهار».

لقاء

وفي إطار حرص سموّه على تفقّد أحوال المواطنين والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية، التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جمعاً من أعيان وتجار ومواطني منطقة حتّا، الذين تجاذب معهم سموّه أطراف الحديث حول آرائهم ومقترحاتهم بشأن عملية التطوير الشاملة في حتّا، والخدمات والمشاريع المستقبلية والإجراءات المتخذة بشأنها. كما تطرق اللقاء إلى كيفية تهيئة الظروف المواتية التي تحفّز أهل حتّا، لا سيما الشباب منهم، على الانخراط في مجال ريادة الأعمال، الذي يشكّل أحد الروافد المهمة لاقتصاد دبي، من خلال إطلاق مشاريعهم الخاصة مع الاستفادة من كل ما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية وبيئية فريدة.

حضر اللقاء معالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتّا 2040

واطّلع سموّه خلال اللقاء على عدد من المشاريع والمبادرات قيد التنفيذ والمخطط العام لتطوير منطقة حتّا 2040، والذي يستهدف تحقيق أثر اقتصادي يُقدّر بنحو 1.2 مليار درهم بحلول العام 2040. وشمل العرض الذي قدّمه معالي مطر الطاير مشروع شاطئ حتّا، وهو مشروع سياحي وترفيهي وتجاري متكامل، ومشروع حي حتّا، وهو مركز تجاري متكامل بالقرب من قرية حتّا التراثية، ومشروع فندق ومنتجع حتّا بالقرب من «وادي هب»، ومشروع مركز حتّا الخدمي، ويضم 13 وحدة تجارية لخدمة أهل المنطقة، إضافة إلى مشروع حتّا السكني للمواطنين، ومشروع قاعة أفراح حتّا، ومسار قمة أم النسور الجبلي للمشاة، بطول 12.5 كيلومتراً، إضافة إلى مشروع تطوير نادي حتّا الرياضي.

كما استعرض معاليه مشاريع هيئة الطرق والمواصلات في حتّا التي تسهم في تعزيز كفاءة الربط وسهولة الحركة ودعم متطلبات التنمية المستقبلية للمنطقة، وشملت تلك المشاريع ستة مراكز توفر تجربة تنقل متميزة لسكان وزوار حتّا، إضافة إلى مشاريع تحسين وتطوير الطرق، وتنفيذ مسارات للدراجات الهوائية يزيد طولها على 17 كيلومتراً، إضافة إلى خدمة حتّا إكسبريس التي تنقل الزوار من دبي مول إلى حتّا مباشرة بإجمالي نحو 2000 زائر يومياً، علاوة على إضافة أكثر من 660 موقفاً للمركبات.

ووجّه سموّه بضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك نحو مواءمة الفرص الاستثمارية مع احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر ملاءمة للنمو المتوقع، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص، ويوفر فرصاً استثمارية جديدة تدعم تنويع الاقتصاد المحلي، وترتقي بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وقد أكد الحضور خلال اللقاء بالغ سعادتهم بزيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى حتّا وما تعكسه من اهتمام كبير توليه القيادة الرشيدة لحتّا وأهلها، الأمر الذي يتجلّى فيما تشهده من مشاريع تنموية وحضرية شاملة، معربين عن صادق أمنياتهم لسموّه بدوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

مجلس حتّا

وشملت جولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجلس حتّا الذي يتسع لنحو 100 شخص، ويمثل ملتقى لسكان المنطقة، في إطار توفير المقومات اللازمة لتعزيز التواصل الاجتماعي بين أهالي المنطقة، ويضم المجلس قاعةً رئيسةً متعددة الاستخدامات، ومرافق خدمية ومكاتب إدارية، وهو يجسد قيمة اجتماعية وثقافية ووطنية متوارثة وفضاءً للتواصل الإنساني، وتبادل المعرفة والخبرات، وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

طاقة نظيفة تدعم التنمية المستدامة

وفي إطار الجولة في منطقة حتّا، شهد صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الافتتاح الرسمي لمحطة حتّا الكهرومائية، مع اكتمال مراحل المشروع، باستثمارات إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، حيث استمع سموّه من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى شرح استعرض أهم ملامح المشروع الذي جرى تنفيذه في إطار خطة التنمية الشاملة لمنطقة حتّا، لتعزيز أداء مختلف قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن الشرح أهم مكونات المشروع الذي تجاوز عدد ساعات العمل فيه 22 مليون ساعة عمل، ويأتي في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة مع اتباع نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية، حيث تعمل المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتّا، وتُعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، بينما يُقدّر العمر الافتراضي للمحطة بنحو 80 عاماً.

كما شاهد سموّه آلية عمل التوربينات المتطورة ضمن المحطة، والتي تعتمد على الطاقة النظيفة المُنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتّا (السفلي)، الذي تصل سعته التخزينية إلى 9 ملايين متر مكعب من المياه، إلى السد العلوي، وتصل سعته التخزينية إلى 5.3 ملايين متر مكعب من المياه، للاستفادة من القوة الحركية لاندفاع المياه من السد العلوي إلى سد حتّا في توليد الطاقة.

وقد أثنى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي، وما تقوم بتنفيذه من مشاريع تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتعزز مكانة الإمارات ودبي كنموذج تنموي يضع الحفاظ على البيئة ضمن أهم الأولويات.

والتُقطت لسموّه الصور التذكارية مع فريق عمل هيئة كهرباء ومياه دبي، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة، وعميق امتنانهم لما يجدونه من تحفيز وتشجيع دائم من جانب القيادة الرشيدة، بما يمثله هذا الاهتمام والدعم من حافز كبير على مضاعفة الجهود نحو دفع عجلة التنمية الشاملة إلى آفاق جديدة تعزز ريادة دبي ومكانتها العالمية.

إرث تاريخي

كما شملت جولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حتّا، تفقّد مجموعة من الآثار المكتشفة في موقع سهيلة الأثري الواقع في سفوح جبال الحجر، والذي يعود إلى العصر الإسلامي المتأخر، وشملت الآثار التي أسفرت عنها عمليات البحث والتنقيب مجموعة من الأواني الفخارية وقطع وعملات معدنية وحُلي وأدوات للاستخدام اليومي، حيث تكشف تلك الآثار عن علاقة الإنسان بالمكان والكيفية التي استفاد بها من المقومات البيئية للمنطقة في حياته اليومية، وكذلك الروابط التي جمعت أهلها بمحيطها في النطاق الحالي لدولة الإمارات ووصولاً إلى مناطق بعيدة مثل الشرق الأقصى.

ويضم موقع سهيلة الأثري نحو 17 قرية سكنية تشمل 157 بيتاً و67 مدرجاً زراعياً وسبعة أبراج دفاعية، وما يزيد على 630 معلماً أثرياً، بينما يصل عدد القطع الأثرية المكتشفة في الموقع حتى الآن إلى أكثر من 400 قطعة أثرية، وهي ترسم في مجملها صورة لأسلوب حياة السكان في تلك الحقبة الزمنية.

وقد أكد سموّه أهمية الحفاظ على الإرث التاريخي والمجتمعي الفريد في منطقة حتّا، وقال سموّه: «حتّا جزء أصيل من الهوية التاريخية والحضارية لدولة الإمارات بكل ما تحفل به من إرث عريق وشواهد حية تقدم صورة مكتملة لحياة الآباء والأجداد ومدى ارتباطهم ببيئتهم.. وهي اليوم وجهة سياحية رئيسية تجمع بين أصالة التراث وجمال الطبيعة وتنوع التجارب السياحية».

وأضاف سموّه: «تمتلك حتّا من المعطيات ما يجعلها نموذجاً متكاملاً للتنمية السياحية المستدامة.. والحفاظ على خصوصيتها التراثية والبيئية ومواصلة الاستثمار في إمكاناتها الكبيرة ركائز أساسية لمشاريع التطوير فيها.. والعمل مستمر لخلق فرص اقتصادية جديدة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتفتح المجال أمام شبابها لإطلاق مشاريعهم الخاصة.. ونحن من جانبنا ملتزمون بتهيئة كافة الظروف الداعمة لطموحاتهم نحو أعلى مستويات النجاح».

إسكان المواطنين

وقد حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على تفقّد مشاريع إسكان المواطنين، التي يوليها سموّه اهتماماً كبيراً لما لها من أثر في توفير نوعية الحياة الكريمة للمواطن وأسرته، وضمان استقرارهم المجتمعي، وهي الأهداف التي تجسّدها أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تحقيق سعادة الأسرة وتعزيز ترابطها وتوفير أرقى المعايير في مختلف القطاعات الخدمية الموجهة للمواطن وفي مقدمتها قطاع الإسكان.

وقال سموّه: «نريد لكل أسرة مواطنة أن تجد ما يعزز استقرارها ويرتقي بجودة حياتها، وهدفنا يتجاوز توفير المسكن المناسب إلى بناء مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات سكانها، وتحافظ على خصوصية كل منطقة وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات المواطن وتضع تلبيتها في مقدمة الأولويات».

وشملت الجولة التفقّدية «مشروع إسكان مكن 2» التابع لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ويضم 213 فيلا، بتكلفة إجمالية 500 مليون درهم. وتابع سموّه خلال الجولة شرحاً حول سير العمل في المشروع الذي من المقرر أن يتم تخصيص وحداته للمواطنين في نهاية ديسمبر 2026، حيث وجّه سموّه بسرعة إجراءات التخصيص وتقديم الخدمات كافة اللازمة للمواطنين للانتهاء من تلك الإجراءات بأسلوب مُيسّر يضمن لهم سرعة استلام الوحدات.

كذلك تضمنت الجولة مشروع إسكان المواطنين «مكن 1» الذي تم الانتهاء منه منذ ثلاث سنوات ويضم 344 فيلا بتكلفة إجمالية 600 مليون درهم، وذلك في إطار مشاريع التطوير الشاملة لقطاع إسكان المواطنين في إمارة دبي والحرص على تهيئة المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسرة المواطنة ويكفل راحتها واستقرارها