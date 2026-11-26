عندما نفكر في المنزل المثالي غالباً ما تتجه أذهاننا إلى مساحته وجمال تصميمه ومستوى تشطيباته وموقعه، لكننا نادراً ما نتوقف أمام سؤال أكثر ارتباطاً بحياتنا اليومية: كيف يؤثر المنزل الذي نعيش فيه في شعورنا بالراحة والهدوء وعلاقاتنا الأسرية؟ فقد ندخل منزلاً فنشعر بالسكينة رغم بساطة تصميمه، بينما نشعر في منزل آخر بالضيق أو الانزعاج رغم فخامته واتساع مساحاته، وهنا ندرك أن جودة المسكن لا تتعلق بما نراه فقط، بل بما نعيشه، ونشعر به داخله أيضاً، فالمنزل ليس مجرد جدران تحيط بالأسرة، وإنما بيئة تتكرر فيها تفاصيل الحياة اليومية، من النوم والدراسة والعمل إلى اللقاءات العائلية وأوقات الراحة، ولذلك فإن التصميم السكني الجيد ينبغي أن ينطلق من فهم احتياجات الإنسان، وأنماط حياته، وليس من المظاهر المعمارية وحدها، وقد تساعد بعض القرارات التصميمية على تقليل مصادر الإزعاج وتحسين الراحة، بينما تخلق قرارات أخرى ضغوطاً يومية، كان بالإمكان تجنبها.

وتأتي الإضاءة الطبيعية في مقدمة العناصر المؤثرة في تجربة السكن، فدخول ضوء النهار بصورة مدروسة يساعد على توفير بيئة داخلية مريحة، ويدعم انتظام دورة النوم واليقظة، بينما قد يؤدي ضعف الإضاءة أو الوهج الشديد إلى الشعور بعدم الارتياح، ولا يعني ذلك بالضرورة زيادة مساحات النوافذ، بل تحقيق التوازن بين الإضاءة والخصوصية والتحكم في أشعة الشمس، بما يتناسب مع طبيعة المناخ في دبي.

أما الخصوصية فهي من أهم مقومات الراحة داخل المسكن الإماراتي، فالأسر تحتاج إلى مساحات تجمع أفرادها، وتعزز التواصل بينهم، لكنها تحتاج أيضاً إلى أماكن توفر الهدوء والاستقلالية عند الدراسة أو العمل أو الراحة، وعندما تتداخل هذه الوظائف دون تنظيم مناسب قد تتحول الأنشطة اليومية البسيطة إلى مصادر متكررة للإزعاج، ومن هنا تظهر أهمية توزيع الغرف ومناطق المعيشة، بما يراعي أعمار أفراد الأسرة واحتياجاتهم، مع تحقيق التوازن بين التواصل والخصوصية.

ولا تقل البيئة الصوتية أهمية عن الإضاءة وتوزيع المساحات، فأصوات أجهزة التكييف، وانتقال الضوضاء بين الغرف، وقرب مناطق النوم من أماكن الأنشطة الصاخبة، قد تؤثر في جودة الراحة والتركيز، ويمكن معالجة كثير من هذه التحديات من خلال التخطيط المناسب للفراغات، واختيار مواد البناء والتشطيبات الملائمة، ومراعاة العزل الصوتي عند الحاجة، فالهدوء ليس ترفاً معمارياً، بل أحد العناصر التي تجعل الحياة اليومية أكثر راحة.

ومن الجوانب المهمة أيضاً الشعور بالتحكم في البيئة المنزلية؛ فالقدرة على تعديل الإضاءة ودرجة الحرارة، وتوفير التهوية المناسبة، واستخدام المساحات بمرونة، تمنح أفراد الأسرة خيارات، تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وقد يكون وجود ركن هادئ للدراسة أو القراءة، أو مساحة تجمع أفراد الأسرة دون إزعاج، أكثر قيمة من إضافة غرفة كبيرة، لا تُستخدم إلا نادراً.

ولا يمكن إغفال اختلاف احتياجات الأسر عبر مراحل الحياة، فالمنزل الذي يناسب أسرة لديها أطفال صغار قد يحتاج إلى تعديلات عندما يكبر الأبناء، أو عندما يصبح أحد أفراد الأسرة بحاجة إلى سهولة أكبر في الحركة، ولذلك فإن المرونة في توزيع المساحات وإمكانية تطويرها مستقبلاً تساعدان على استمرار ملاءمة المسكن للأسرة، وتحدان من الحاجة إلى تغييرات مكلفة ومتكررة.

وبالنسبة إلى المواطن المقبل على بناء منزله أو تطويره فمن المفيد أن يناقش مع الاستشاري أسئلة تتجاوز عدد الغرف ومساحاتها: أين تقضي الأسرة معظم وقتها؟ وما الأنشطة التي تحتاج إلى هدوء؟ وهل توجد خصوصية كافية للضيوف وأفراد المنزل؟ وهل يمكن التحكم في الإضاءة والضوضاء والحرارة بسهولة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تساعد على تحويل المخطط المعماري إلى بيئة أكثر توافقاً مع الحياة الفعلية للأسرة.

وتنسجم هذه الرؤية مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع استقرار الأسرة وجودة حياتها ضمن أولويات التنمية الاجتماعية، ومع توجهات خطة دبي الحضرية 2040 نحو بيئات عمرانية، تتمحور حول الإنسان، كما تتوافق مع رسالة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في تعزيز الوعي بجودة البيئة السكنية، ودعم الخيارات التي ترتقي براحة المواطنين واستقرارهم.

وفي النهاية لا يمكن اختزال سعادة الإنسان في تصميم منزله؛ فهناك عوامل شخصية واجتماعية واقتصادية عديدة تؤثر فيها، لكن المسكن يستطيع أن يكون بيئة داعمة للراحة والطمأنينة، أو مصدراً لضغوط يومية يمكن الحد منها، وعندما نضع احتياجات الإنسان في قلب القرار المعماري فإننا لا نبني مكاناً للإقامة فحسب، بل نصمم بيئة، تساعد الأسرة على أن تعيش بصورة أفضل.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان