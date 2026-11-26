300 شركة وعلامة تجارية من 25 دولة تعرض أكثر من 100 يخت ومركبة مائية





افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ32، والمقام في دبي هاربر خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، ودون سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏افتتحنا، في «دبي هاربر» الدورة الــ32 من معرض دبي العالمي للقوارب، بمشاركة أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية من 25 دولة، منها أكثر من 50 علامة تجارية تشارك للمرة الأولى.

يضمّ المعرض أكثر من 100 يخت ومركبة مائية، من بينها طرز يُكشف عنها للمرة الأولى عالمياً، وأخرى تُعرض للمرة الأولى في المنطقة، واطّلعت خلال جولتي على أحدث ما تقدّمه الشركات الوطنية والعالمية المشاركة من منتجات وابتكارات في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والخدمات البحرية».

وقام سموه بزيارة نخبة من أبرز الأجنحة والشركات العالمية المشاركة والمتخصصة في بناء اليخوت وصناعة المعدات البحرية، من بينها «أزيموت»، و«بينيتي»، و«فيريتي»، و«لورسن»، و«روميو مارين لليخوت»، و«آميت»، و«إكسالتو»، إلى جانب الجناح الإيطالي، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وشركة «الشعالي مارين».

واطّلع سموه على أحدث المعروضات والتقنيات والتصاميم المبتكرة في قطاع اليخوت والقوارب، واستمع إلى شروح حول أبرز المنتجات والمشروعات والحلول المتقدمة التي تقدمها الشركات المشاركة، وما تشهده هذه الصناعة من تطورات متسارعة في مجالات الهندسة البحرية والتكنولوجيا والتصنيع والخدمات المتخصصة.

والتقى سموه خلال الجولة ممثلي عدد من الشركات الإماراتية والعالمية العاملة في القطاع البحري.



ويُجسّد معرض دبي العالمي للقوارب مكانة دبي منصةً دولية رائدة تجمع كبار المصنعين والعلامات التجارية العالمية والخبراء والمستثمرين في القطاع البحري، وتسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة اليخوت والأنشطة البحرية، ووجهة رئيسة لاستقطاب كبرى الفعاليات والمعارض المتخصصة، بما يدعم نمو الاقتصاد البحري ويعزز فرص التعاون والشراكات والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ويسلط الضوء على القدرات المتنامية لدولة الإمارات في مجالات تصميم اليخوت وهندستها وتصنيعها، حيث تضم قائمة اليخوت التي يتم الكشف عنها لأول مرة على المستويين العالمي والإقليمي خلال دورة هذا العام عدداً من اليخوت المصنّعة محلياً.

وحضر إلى جانب سموه، معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وتشهد الدورة الثانية والثلاثون من المعرض مشاركة أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية من 25 دولة، على مدى خمسة أيام، مع عرض أكثر من 100 يخت ومركبة مائية، إلى جانب أجنحة وطنية تمثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، ومشاركة دولية جديدة من كوريا الجنوبية وسلوفينيا.

وتستقطب دورة هذا العام أكثر من 50 شركة وعلامة تجارية جديدة، من بينها أكثر من 20 جهة عارضة جديدة.

كما تتضمن دورة هذا العام مجموعة من العروض الأولى العالمية والإقليمية لعدد من اليخوت والطرز الجديدة، فضلاً عن مشاركة واسعة لشركات التصنيع والخدمات البحرية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية بالفرص التي توفرها دبي والمنطقة في قطاع الصناعات البحرية.