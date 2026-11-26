

اختتمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، برنامجها التدريبي النوعي «طلاقة»، الهادف إلى تنمية مهارات الحضور الإعلامي والاتصال المؤسسي، وتعزيز قدرات المشاركين على إدارة الحوار والتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور بثقة واحترافية، من خلال تجربة تدريبية متكاملة، جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وأسهمت في تمكينهم من صياغة الرسائل المؤسسية، وإيصالها بوضوح وتأثير.

ويعكس البرنامج حرص الأكاديمية على تأهيل كفاءات قادرة على تمثيل مؤسساتها بكفاءة، وتوفير برامج متخصصة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتواكب التحولات في مجالات الإعلام والاتصال وصناعة المحتوى، بما ينسجم مع رؤية حكومة دبي، وتوجهات دولة الإمارات نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعدادها للمستقبل، وتعزيز تنافسية القطاع الإعلامي.

وجمع البرنامج، الذي امتد على مدى 6 أيام تدريبية، بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وفق منهجية تدريبية متكاملة، ركزت على تطوير قدرات المشاركين في إدارة الحوار، والتعامل مع مختلف المواقف الإعلامية، من خلال محاكاة اللقاءات الإعلامية، والتدريب أمام الكاميرا، والاستجابة للأسئلة المفاجئة، إلى جانب تحليل الأداء والتقييم الفردي، ما أتاح لهم فرصة اختبار قدراتهم، وصقل مهاراتهم، في بيئة تحاكي تحديات العمل الإعلامي ومتطلباته.

وأسهمت هذه التجربة في تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور بكفاءة واحترافية، وتمكينهم من الإسهام في ترسيخ الهوية المؤسسية، وتعزيز حضور مؤسساتهم وتأثيرها في المشهد الإعلامي.



واستهدف البرنامج القيادات والمديرين والمتحدثين الرسميين، ومسؤولي الاتصال والإعلام والعلاقات العامة في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومديري فرق المحتوى الرقمي والتسويق، إلى جانب الصحافيين وصنّاع المحتوى والخبراء والمتخصصين في المجالات الإعلامية والاتصالية، حيث تناول مجموعة من المحاور المتخصصة التي شملت دور المتحدث الرسمي ومسؤولياته، وصياغة الرسائل المؤسسية، ومهارات الخطاب والإلقاء، وإدارة المقابلات الإعلامية، والتعامل مع الأسئلة الصعبة والمواقف الحساسة، إلى جانب تطوير الحضور أمام الكاميرا، وتعزيز مهارات التواصل مع الجمهور، وإنتاج المحتوى للمنصات الرقمية.



وقالت منى بوسمرة مديرة أكاديمية دبي للإعلام: «أصبحت مهارات التواصل والتأثير وصياغة الرسائل بوضوح، من المقومات الأساسية لنجاح القيادات والمتحدثين والخبراء في تمثيل مؤسساتهم.

ولم يعد الحضور الإعلامي مقتصراً على الظهور أمام الكاميرا، بل يتطلب وعياً إعلامياً وثقة ومهارة في إدارة الحوار، والتعامل مع مختلف المواقف.

ويمثل التدريب على مواجهة الجمهور ركيزة أساسية في الحفاظ على سمعة المؤسسات، وتعزيز صورتها، من خلال إعداد متحدثين قادرين على التعبير عن مواقفها وتوجهاتها بوعي واحترافية، بما يعزز مصداقيتها لدى الجمهور. فالكلمة مسؤولية، وأسلوب تقديمها يسهم في تشكيل صورة المؤسسة».

وأضافت: «يجسد برنامج «طلاقة» حرصنا على تطوير مهارات المشاركين، عبر توفير تجربة تدريبية عملية، تساعدهم على اختبار قدراتهم في مواقف إعلامية تحاكي الواقع، وتمنحهم الأدوات اللازمة لتوظيف خبراتهم في تقديم رسائل مؤثرة، تحقق نتائج ملموسة».