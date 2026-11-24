ريم الهاشمي: إعادة الطبيعة إلى المدن تعزز جودة الحياة والقدرة على مواجهة التغير المناخي

مروان بن غليطة: دمج الطبيعة في الحياة الحضرية يعزز استدامة المدن ومرونتها المناخية



وقّعت مدينة إكسبو دبي وبلدية دبي اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز حضور الطبيعة في حدائق الإمارة ومساحاتها العامة، وزيادة الرقعة الخضراء وحماية التنوع البيولوجي، بما يدعم جودة الحياة ويعزز استدامة البيئة الحضرية، انسجاماً مع رؤية دبي لتكون المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وتركز الشراكة على تطوير برامج تستلهم البيئة المحلية، وتعزيز زراعة النباتات الأصيلة وتهيئة موائل صديقة للملقّحات، إلى جانب رصد التغيرات البيئية وإشراك أفراد المجتمع في التعرف إلى الحياة الفطرية والمساهمة في حمايتها. وسيجري تنفيذ هذه المبادرات من خلال «تيرا»، مركز الاستدامة في مدينة إكسبو دبي، الذي يوفر خبراته العلمية والتقنية في مجال الحلول القائمة على الطبيعة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي. ووقّعها مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في «المدينة»، وبدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في البلدية، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل».

وقالت معالي ريم الهاشمي إن الطبيعة ركيزة أساسية لرفاه المجتمعات وبناء مدن أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرة إلى أن الشراكة مع بلدية دبي، من خلال «تيرا»، تسهم في دعم خطة دبي الحضرية 2040، وتعزيز دمج الطبيعة في البيئات الحضرية، بما يتيح للمجتمعات والنظم البيئية الازدهار معاً، حتى في البيئات الجافة.

من جانبه، أكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة أن الشراكة تجمع بين المعرفة العلمية والجهود الحكومية والمشاركة المجتمعية لتعزيز حضور الطبيعة في الحياة اليومية، مشيراً إلى العمل المشترك على تطوير برامج ومشاريع تدعم الاستدامة والمرونة المناخية وتعزز ارتباط أفراد المجتمع بالبيئة.

رصد بيئي



وتتضمن الشراكة تحديد بلدية دبي مواقع ذات أولوية لتنفيذ مشروعات تجريبية لزراعة النباتات المحلية وتهيئة موائل للملقّحات، واختبار أساليب جديدة لتعزيز القيمة البيئية للحدائق والمساحات العامة، تمهيداً لتقييم النتائج ودراسة إمكانية تعميم التجارب.

كما تتيح المبادرة للسكان المشاركة في رصد الحياة الفطرية المحلية وتوثيقها، من خلال برامج العلم التشاركي والتعليم والتجارب العملية في «تيرا»، بما يوفر بيانات تساعد على فهم التنوع البيولوجي في الإمارة، ويعزز وعي النشء والعائلات بأهمية حماية البيئة.

وفي مجال الرصد البيئي، سيوظف مركز «تيرا» خبراته وأدواته التقنية لمتابعة مؤشرات تشمل الغطاء الأخضر ودرجات الحرارة الحضرية وتوزيع الأنواع البيولوجية، بالتكامل مع التحليل الجغرافي المكاني والرصد الميداني، لتوفير بيانات تدعم تخطيط الحدائق والمساحات العامة وإدارتها.

وتشمل الشراكة كذلك التدريب المتخصص وتبادل الخبرات بين التربويين وقادة المجتمع والمختصين، إذ يوفر «تيرا»، الحاصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) البلاتينية والمصمم لتحقيق الحياد الصفري في استهلاك الطاقة والمياه، مرافقه منصة للتعلم والتجريب، فيما تسهم بلدية دبي بالتوجيه الاستراتيجي وتوفير البيانات الحضرية المتاحة لتقييم النتائج وتحديد فرص التوسع في تطبيق المبادرات.