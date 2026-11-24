



أطلق مركز دبي للمرونة ومؤسسة فرجان دبي شراكة استراتيجية لتأهيل واستقطاب المتطوعين ضمن برنامج «المرونة المجتمعية»، الهادف إلى تعزيز جاهزية المجتمع للتعامل مع حالات الطوارئ، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة في دعم جهود الجهات المختصة، من خلال إعداد قادة ومتطوعين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمساهمة في الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الدعم في الأحياء السكنية.

وتأتي الشراكة دعماً لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ووقع مذكرة التفاهم عن مركز دبي للمرونة ياسر عبدالله البلوشي، وعن مؤسسة فرجان دبي إلهام العوضي. وتستهدف الشراكة استقطاب 100 قائد متطوع و2500 متطوع في الوقت الحالي، بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تتكامل جهود هذه الجهات في تأهيل المتطوعين وتدريبهم وتوفير فرص التدريب العملي والتطبيقي، بما يعزز قدراتهم وجاهزيتهم للمساهمة في دعم منظومة الاستجابة للطوارئ.

ويعمل الطرفان على استكمال المستهدفات خلال عام 2027، من خلال منظومة تشمل الدعم المالي والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة برامج التأهيل والتدريب.

كفاءات

ومن جانبه، قال أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة: «تمثل شراكتنا مع مؤسسة فرجان دبي خطوة مهمة في تعزيز منظومة المرونة المجتمعية، وتوسيع نطاق مشاركة أفراد المجتمع في دعم الجهود المؤسسية للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.

ويجسد برنامج «المرونة المجتمعية» توجهنا نحو بناء مجتمع أكثر وعياً وجاهزية، من خلال الاستثمار في تأهيل الكفاءات التطوعية وتزويدها بالمهارات اللازمة للمساهمة في مساندة الجهات المختصة، بما يعزز قدرة الأحياء السكنية على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة».

وأضاف: «نعمل من خلال هذه الشراكة على استقطاب وتأهيل 100 قائد متطوع و2500 متطوع، بالتعاون مع مؤسسة فرجان دبي والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوفير برامج تدريبية تجمع بين التأهيل المعرفي والتطبيق العملي، بما يضمن جاهزية المشاركين وقدرتهم على أداء أدوارهم بكفاءة. كما تعكس الشراكة أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وتوظيف الطاقات التطوعية في دعم التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة في أحياء دبي».

تعزيز التلاحم المجتمعي

وقالت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي: «تأتي هذه الشراكة امتداداً لدور مؤسسة فرجان دبي في تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل طاقات أفراد المجتمع، من خلال مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ ثقافة التطوع والمسؤولية المشتركة.

ونؤمن بأن الأحياء السكنية تمثل نقطة انطلاق مهمة لبناء مجتمع متماسك وأكثر استعداداً لمواجهة مختلف التحديات، وأن تأهيل قادة ومتطوعين من أبناء المجتمع يشكل إضافة مهمة للجهود التي تبذلها الجهات المختصة في هذا المجال».

وأضافت: «نعمل من خلال هذه الشراكة على توسيع قاعدة المشاركة التطوعية واستقطاب الكفاءات المجتمعية، إلى جانب التنسيق المستمر مع مركز دبي للمرونة والجهات المعنية لضمان جودة برامج التأهيل والتدريب وتحقيق مستهدفاتها.

ونتطلع إلى أن يسهم برنامج «المرونة المجتمعية» في تعزيز روح المبادرة والتكافل بين أفراد المجتمع، وتطوير العلاقات الاجتماعية في الأحياء السكنية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وجودة للحياة».