شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تخريج الدفعة السادسة من دبلوم الابتكار والبحث والتطوير، البالغ عددهم 24 منتسباً، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، وذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي الرامية إلى بناء القدرات البشرية المتخصصة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، وتأهيل الكفاءات القادرة على توظيف المعرفة والأفكار الإبداعية في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني.

ويأتي تخريج الدفعة السادسة من الدبلوم تأكيداً لاستمرارية البرامج التأهيلية النوعية التي تتبناها شرطة دبي لتعزيز المهارات الابتكارية لدى منتسبيها، وترسيخ ثقافة البحث والتطوير بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الريادة والتميز المؤسسي، واستشراف المستقبل، وتعزيز الجاهزية لمواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة.

وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خريجي الدفعة السادسة من دبلوم الابتكار والبحث والتطوير، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، داعياً إياهم إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات وخبرات في تطوير منظومة العمل الشرطي، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات نوعية ذات أثر ملموس.

وأكد العميد عبدالله جاسم، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير في شرطة دبي، أن دبلوم الابتكار والبحث والتطوير يمثل إحدى المبادرات النوعية التي تجسد رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والريادة في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن الابتكار لم يعد خياراً مؤسسياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وتعزيز القدرة على استشراف المستقبل وصناعة الحلول الاستباقية.

وقال: «نسعى من خلال الدبلوم إلى إعداد جيل من الكفاءات الشرطية يمتلك أدوات الابتكار ومنهجيات البحث العلمي التطبيقي، ويتمتع بالقدرة على تحويل التحديات إلى فرص تطويرية، والأفكار الإبداعية إلى مشاريع وحلول عملية ذات أثر ملموس، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات الشرطية والأمنية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع».

برنامج تأهيلي متكامل

وشهدت النسخة السادسة من الدبلوم، الذي امتد على مدار 6 أشهر، مشاركة 24 منتسباً من مختلف القطاعات الشرطية. وركز على تنمية مهارات المشاركين في مجالات الابتكار المؤسسي، ومنهجيات البحث العلمي التطبيقي، وتطوير الحلول الإبداعية للتحديات الراهنة والمستقبلية، بما يدعم توجهات شرطة دبي في ترسيخ منظومة عمل قائمة على المعرفة والابتكار والاستباقية.

ويأتي الدبلوم ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تتبناها القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز ثقافة الابتكار، وتمكين منتسبيها من المهارات المستقبلية، ودعم مسيرة التطوير المستمر، وصولاً إلى بناء منظومة شرطية أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل.