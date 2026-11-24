أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي مدينة ريادة الأعمال التي توفر كل الإمكانيات والتسهيلات لتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع وقصص نجاح تبدأ من دبي وتصل إلى العالمية.

وكان سموه قد زار اليوم، «مقر رواد أعمال دبي» الذي أطلق في أكتوبر 2025 بمبادرة مشتركة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، واطّلع على تقرير حول عامه الأول.

وبيّن التقرير أن المقر استقطب أكثر من 800 شركة ناشئة و2,000 عضو، وأن القيمة السوقية الإجمالية للشركات الأعضاء تجاوزت 6 مليارات درهم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «في أكتوبر 2025، أطلقنا "مقر رواد أعمال دبي" في مبادرة مشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وكان هدفنا أن يجد رائد الأعمال في دبي كل ما يحتاج إليه ليحوّل فكرته إلى مشروع، ضمن بيئة أعمال متكاملة تربط المؤسسين بالمستثمرين وتفتح أمام الشركات المحلية أبواب الشراكة حول العالم».

وأضاف سموه: «اليوم، زرت المقر واطّلعت على تقرير حول عامه الأول، فقد استقطب المقر أكثر من 800 شركة ناشئة و2,000 عضو، وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للشركات الأعضاء 6 مليارات درهم».

وختم سموه: «دبي مدينة ريادة الأعمال، وتوفر كل الإمكانيات والتسهيلات لتحويل الأفكار المبدعة لمشاريع وقصص نجاح تبدأ من دبي وتصل للعالمية» .