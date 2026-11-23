



أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية نتائج الجوائز الطبية لعام 2026، التي أسفرت عن فوز 3 شخصيات و5 أبحاث، ومبادرتين، ضمن 5 فئات على مستوى العالم العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة، شملت: الجائزة العربية في العلوم الوراثية، الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي، جائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي، جائزة أفضل بحث في القطاع الصحي، وجائزة الابتكار في القطاع الصحي.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يسعدنا في مؤسسة حمدان بن راشد أن نعلن عن نخبة جديدة من الفائزين بالجوائز الطبية لعام 2026، والتي تعكس نتائج مشاركاتها مستوى متقدماً من البحث والابتكار والتميز المهني في عدد من المجالات، التي تشكل أولوية للقطاع الصحي، وفي مقدمتها العلوم الوراثية والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي وأبحاث الأمراض المزمنة، وتطوير نماذج الرعاية الصحية، وتحرص المؤسسة من خلال جوائزها الطبية على تقدير الأعمال والشخصيات التي تستند إلى قيمة علمية ومهنية واضحة، وتملك القدرة على إحداث أثر ملموس في المعرفة والممارسة والخدمات الصحية».

معايير

وأضاف: «تمثل معايير التقييم والتحكيم أساساً رئيسياً في اختيار الفائزين، بما يضمن تقدير الإنجازات، التي تجمع بين الجودة العلمية والأصالة وإمكانات التطبيق والأثر. وتؤكد الأعمال الفائزة هذا العام أهمية مواصلة الاستثمار في البحث والابتكار، وتعزيز دور الكفاءات والمؤسسات الصحية والبحثية في تطوير حلول، تستجيب للتحديات الصحية في دولة الإمارات والعالم العربي».

وتفصيلاً فاز الأستاذ الدكتور خالد عدنان محمد عبدالرحمن فخرو بالجائزة العربية في العلوم الوراثية، وهو الرئيس التنفيذي للأبحاث، ورئيس برنامج الطب الدقيق في سدرة للطب، وأستاذ علم الجينوم والطب الدقيق في جامعة حمد بن خليفة، وأستاذ مشارك في الطب الوراثي في وايل كورنيل للطب – قطر. وفي الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي فاز بحث «صياغة مرجع الجينوم العربي الشامل المستند إلى بيانات من دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي أعده فريق بحثي ضم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومركز الجينوم في القيادة العامة لشرطة دبي، ومراكز الخدمات العلاجية الخارجية في دبي الصحية، ومستشفى الجليلة للأطفال في دبي الصحية، ومستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، وشركة جينيوميك أرك في كندا. كما فاز بحث «استخدام بروتين pHERV-W ENV في الحويصلات الخارج خلوية مؤشراً حيوياً للتنبؤ بالانتكاسات وتقييم مآل مرض التصلب المتعدد»، الذي أعده فريق بحثي من الجامعة الأمريكية في بيروت – لبنان، وجامعة لوفان الكاثوليكية – بلجيكا. وفي جائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي فاز الأستاذ الدكتور أبوبكر عبدالرحمن شافعي المدني، استشاري أمراض المخ والأعصاب ورئيس قسم طب الأعصاب في مستشفى راشد، وأستاذ في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. كما فاز الأستاذ الدكتور حميد عبيد حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، ورئيس جمعية الإمارات للأورام، وأستاذ زائر بجامعة هارفارد، وعالم زائر بمعهد دانا فاربر للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وأستاذ في جامعة الخليج الطبية، وأستاذ مساعد بجامعة الشارقة.

وفي جائزة أفضل بحث في القطاع الصحي فازت 3 أبحاث، هي: تطوير فحص جيني قائم على تقنية التسلسل الانتقائي، وتسلسل القراءة الطويلة للكشف عن الأمراض الوراثية قبل الزواج، الذي أعده فريق بحثي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومستشفى الجليلة للأطفال في دبي الصحية. وفاز كذلك بحث «استخدام التعلم الوثيق القابل للتفسير سريرياً للتنبؤ بإمراضية الطفرات الوراثية خاطئة المعنى في سرطان الثدي»، الذي أعده فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة ملتميديا في ماليزيا، وجامعة براويجايا في إندونيسيا. كما فاز بحث «نمذجة متلازمة درافيت وتصميم علاج قائم على الحمض النووي الريبوزي يعكسان النمط الظاهري الجزيئي في الخلايا العصبية المشتقة من الخلايا الجذعية المحفزة»، الذي أعده فريق بحثي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وفي جائزة الابتكار في القطاع الصحي فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مبادرة «حياة: بناء منظومة وطنية متكاملة للتنسيق في التبرع بالأعضاء وزراعتها»، كما فازت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن مبادرة «من الرؤية إلى الواقع: بناء مركز تميز لعلاج الحروق في الإمارات».