تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الاثنين المقبل، ملتقى الموارد البشرية الثاني 2026، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي: أدوار جديدة ومهارات متجددة»، بمشاركة نحو 250 من قيادات الموارد البشرية والخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة تأثير التقنيات الذكية في مستقبل الوظائف وتطوير بيئات العمل والمهارات المهنية.

ويبحث الملتقى، الذي تستضيفه دبي، التحولات المتسارعة في منظومة العمل، وسبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحسين تجربة الموظف، إلى جانب تطوير سياسات الموارد البشرية بما يواكب المتغيرات المهنية، ويضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة وحماية حقوق العاملين.

أربعة محاور

ويتناول الملتقى أربعة محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي وجودة الحياة الوظيفية، والثقة والحوكمة، والنمو المهني في عصر الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التغيير المتسارع، عبر جلسات حوارية تستعرض انعكاسات التحول التقني على الموظفين والمؤسسات، والفرص والتحديات الناجمة عن إعادة تشكيل الأدوار الوظيفية وأساليب العمل.

كما تناقش الجلسات دور التشريعات والسياسات في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية بيانات الموظفين وحقوقهم، مع الحفاظ على الإشراف البشري في القرارات المؤثرة في مساراتهم المهنية.

وتسلط المناقشات الضوء على إعداد الكفاءات الإماراتية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال تطوير المسارات المهنية وتعزيز المهارات والخبرات الجديدة، وتوسيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين المواهب الوطنية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول التقني.

رفاه وظيفي

ويستعرض الملتقى برنامج تجربة القوى العاملة في حكومة دبي ومؤشر الرفاه الوظيفي، ودورهما في رصد احتياجات الموظفين وتطلعاتهم، والاستناد إلى البيانات في تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تحسين بيئة العمل.

كما يناقش سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تخفيف الأعباء التشغيلية وتعزيز مرونة العمل، وأهمية توفير فرص التعلم المستمر والدعم اللازم للموظفين لمواكبة التطورات التقنية، والحفاظ على جودة حياتهم الوظيفية.

ويختتم الملتقى بطاولة مستديرة لكبار مسؤولي الموارد البشرية، بمشاركة نحو 40 من القيادات المختصة، لبحث الأولويات المشتركة والتحديات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون وتطوير ممارسات الموارد البشرية في ظل التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.