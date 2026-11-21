في القرن العشرين كان السؤال الذي شغل الملايين حول العالم بسيطاً ومباشراً، كيف أجد وظيفة؟ أما في القرن الحادي والعشرين، ومع تسارع التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، فيبدو أن السؤال الأكثر أهمية أصبح مختلفاً، كيف أصنع حلاً؟

قد يبدو الفرق بين السؤالين محدوداً، لكنه يعكس في الواقع تحوّلاً عميقاً في طبيعة الاقتصادات والمجتمعات، ففي عالم تتغير فيه المهن بوتيرة متسارعة، وتظهر فيه صناعات جديدة، وتختفي أخرى، لم تعد ريادة الأعمال مجرد وسيلة لتأسيس شركة أو تحقيق الربح، بل أصبحت إحدى الأدوات الأساسية، التي تستخدمها المجتمعات للتعامل مع التغيير، واستكشاف المستقبل.

ومن هنا تكتسب ريادة الأعمال مكانة متزايدة ضمن النقاشات التي يحتضنها أسبوع دبي للمستقبل 2026 تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، فالقضية لم تعد تقتصر على خلق وظائف جديدة أو جذب الاستثمارات، بل تمتد إلى سؤال أكبر، كيف يمكن بناء مجتمعات قادرة على إنتاج الحلول بصورة مستمرة في عالم تتزايد فيه التحديات والتعقيدات؟

فالتاريخ الاقتصادي الحديث يُظهر أن فترات التحول الكبرى كانت دائماً تخلق فرصاً جديدة لمن يمتلكون القدرة على رؤية ما لا يراه الآخرون.

واليوم يقف العالم على أعتاب تحولات مماثلة، فالذكاء الاصطناعي، والتحولات البيئية، والتغيرات الديموغرافية، وإعادة تشكيل أنظمة التعليم والصحة والطاقة، لا تخلق تحديات فقط، بل تفتح أبواباً واسعة أمام أجيال جديدة من المبادرين القادرين على تحويل تلك التحديات إلى فرص، لكن اللافت أن ريادة الأعمال المستقبلية لا ترتبط بالقطاعات التقليدية وحدها، فالكثير من الفرص التي يجري استشرافها عالمياً اليوم لا تبدأ من سؤال تجاري، بل من سؤال إنساني: كيف نوفر المياه النظيفة لمليارات البشر؟ كيف ننتج طاقة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالكوكب؟ كيف نجعل التعليم أكثر مرونة واستمرارية؟ وكيف نساعد الأفراد على العيش بصحة نفسية أفضل في عالم شديد التعقيد؟

هنا تحديداً تظهر العلاقة بين ريادة الأعمال والفرص المستقبلية التي تشغل أجندة التفكير العالمي، فالعالم الذي يناقش اليوم إمكانات المواد الكربونية النانوية لتنقية المياه، أو استكشاف التنوع الحيوي البحري لتطوير أدوية وصناعات غذائية جديدة، أو بناء منظومات متقدمة للطاقة النظيفة تشمل الطاقة الشمسية الفضائية، لا يحتاج إلى العلماء والمختبرات فقط، بل يحتاج أيضاً إلى رواد أعمال قادرين على تحويل هذه الاختراقات العلمية إلى شركات ومنتجات وخدمات وأسواق جديدة.

وبالمعنى نفسه فإن العديد من الأفكار المرتبطة بمستقبل الإنسان لن تتحول إلى واقع عبر الأبحاث وحدها، فعندما يجري الحديث عن نماذج جديدة للتعلم المستمر، أو مدارس لا ترتبط بأعمار محددة، أو أدوات قادرة على تقديم دعم فوري للصحة النفسية، أو مقاييس جديدة لجودة الحياة، فإن تحقيق هذه الرؤى يتطلب جيلاً جديداً من الشركات والمؤسسات ومنصات الابتكار القادرة على نقل الأفكار من مرحلة الاستشراف إلى مرحلة التطبيق.

ولعل هذه النقطة تحديداً هي ما يميز مقاربة دبي للمستقبل، حيث لا تكتفي بطرح الأسئلة الكبرى أو استعراض الاتجاهات المستقبلية، بل تعمل على بناء مسارات، تسمح بتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ولهذا يأتي أسبوع دبي للمستقبل كونه أكثر من مجرد منصة للنقاش، فهو مساحة عملية تربط بين أصحاب الأفكار والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار والشركات والمؤسسات القادرة على تحويل تلك الأفكار إلى واقع.

وتبرز منصة مشاريع المستقبل باعتبارها أحد أبرز تجليات هذا التوجه، فالمنصة لا تركز على عرض الأفكار المستقبلية فقط، بل على ربط الجهات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال بالتحديات والفرص الناشئة، بما يفتح المجال أمام تطوير حلول عملية لمشكلات واقعية، إنها محاولة للانتقال من استشراف المستقبل إلى المشاركة في بنائه،

أما منصة التجارب والابتكارات فتمثل جانباً آخر من هذه الرحلة، ففي الوقت الذي تبقى فيه كثير من الأفكار المستقبلية حبيسة التقارير أو المختبرات توفر هذه المنصة مساحة لاختبار المشاريع والنماذج الأولية والابتكارات التي يمكن أن تتحول إلى منتجات وخدمات وشركات مؤثرة في المستقبل، وهنا يصبح الابتكار عملية مفتوحة للجمهور والمستثمرين والباحثين وصناع السياسات معاً، بدلاً من أن يبقى نشاطاً معزولاً داخل المؤسسات.

ومن هذا المنطلق لا تبدو ريادة الأعمال مجرد أداة اقتصادية، بل آلية تربط بين المعرفة والتطبيق، فالعلم قد يكتشف، والحكومات قد تضع السياسات، ومؤسسات البحث قد تحدد الفرص، لكن رواد الأعمال هم الذين يحولون كثيراً من هذه الرؤى إلى تجارب يومية يعيشها الناس.

ولا يقتصر هذا التحول على التكنولوجيا وحدها، فالعالم يشهد اليوم اتجاهاً متزايداً نحو ما يمكن تسميته «ريادة المستقبل»، وهي ريادة تنشأ عند نقطة التقاء مجالات متعددة، فالكثير من أبرز الفرص التي تلوح في الأفق تقع عند تقاطع قطاعات كانت تبدو منفصلة في الماضي، الذكاء الاصطناعي مع الصحة، والطاقة مع الفضاء، والتقنيات الحيوية مع الاستدامة، والتعليم مع الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا النوع من البيئات لا تكون القيمة الأعلى من نصيب المتخصص الضيق فقط، بل من نصيب الأفراد القادرين على الجمع بين مجالات مختلفة، وتحويل هذا التلاقي إلى حلول عملية، وهنا تتقاطع ريادة الأعمال مع الرؤية التي يعتمدها ملتقى «ستارز» STARS ضمن أسبوع دبي للمستقبل، حيث يجتمع العلماء والباحثون مع المصممين والمبدعين ورواد الأعمال لاستكشاف أفكار قد تتحول إلى فرص اقتصادية واجتماعية خلال العقود المقبلة.

وتتوافق هذه النظرة مع ما تشير إليه المؤشرات العالمية، فبحسب المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) أصبحت الأنشطة الريادية عنصراً محورياً في قدرة الاقتصادات على الابتكار والتجدد، وخلق فرص جديدة للنمو والتشغيل، كما تتزايد أهمية البيئات القادرة على دعم المبادرة الفردية، وتطوير الشركات الناشئة باعتبارها أحد أهم عوامل الجاهزية للمستقبل.

وفي هذا السياق برزت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لافتاً، فخلال السنوات الأخيرة حافظت على موقع متقدم في المؤشرات الدولية المتعلقة بريادة الأعمال، مستفيدة من بيئة تنظيمية مرنة، ومنظومة متطورة لتمويل الابتكار، وسياسات تستهدف جذب المواهب والاستثمارات، لكن أهمية هذه المنظومة لا تكمن فقط في عدد الشركات التي تنتجها، بل في قدرتها على تحويل الأفكار المستقبلية إلى مشاريع واقعية.

وفي دبي يظهر هذا التوجه عبر منظومة متكاملة، تشمل مؤسسة دبي للمستقبل، ومتحف المستقبل، وبرامج المسرعات والمختبرات التنظيمية، التي لا تركز فقط على دعم رواد الأعمال، بل على تمكينهم من العمل في المجالات المرتبطة بتحديات المستقبل، وهنا تصبح ريادة الأعمال جزءاً من عملية استشراف المستقبل وصناعته، لا مجرد نشاط اقتصادي مستقل.

ويعكس ذلك تحولاً أعمق في مفهوم النجاح نفسه، فخلال عقود طويلة كان المعيار الأساسي لأي مشروع هو الإيرادات والأرباح، أما اليوم فتزداد أهمية أسئلة أخرى، ما المشكلة التي يحلها المشروع؟ ما أثره على المجتمع؟ كيف يسهم في تحسين جودة الحياة؟ وما دوره في دعم الاستدامة أو التعليم أو الصحة أو تمكين الأفراد؟

وينسجم هذا التحول مع اتجاه عالمي أوسع ينتقل تدريجياً من التركيز على خلق الثروة فقط إلى التركيز على خلق القيمة، فالمجتمعات لا تحتاج إلى شركات أكثر فحسب، بل إلى شركات قادرة على معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه الإنسان.

وربما يكون التحول الأكبر الذي نشهده حالياً هو انتقال الاقتصادات من الاعتماد على الموارد وحدها إلى الاعتماد على القدرة على الابتكار المستمر، وفي هذا السياق لا تمثل ريادة الأعمال مجرد وسيلة لإنشاء أعمال جديدة، بل آلية اجتماعية واقتصادية، تسمح للمجتمعات بإنتاج حلول جديدة بصورة متواصلة.

ولهذا لا يتعامل أسبوع دبي للمستقبل مع ريادة الأعمال بوصفها ملفاً اقتصادياً منفصلاً، بل باعتبارها إحدى المهارات الأساسية لإنسان المستقبل، فالعالم الذي ينتظرنا لن يكافئ من يمتلك الإجابات الجاهزة بقدر ما سيكافئ من يمتلك القدرة على طرح الأسئلة الجديدة، ورؤية الفرص داخل التحديات، وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس.

فإذا كانت تقارير المستقبل تساعد على استشراف الفرص التي ستغير العالم خلال العقود المقبلة فإن منصات مثل مشاريع المستقبل والتجارب والابتكارات تساعد على نقل تلك الفرص من الورق إلى الواقع، وهنا تحديداً تكمن أهمية دبي، ليس فقط في قراءة المستقبل، بل في بناء الجسور التي تسمح بالوصول إليه.

وفي نهاية المطاف قد لا تكون الثروة الحقيقية لأي مجتمع في عدد الشركات التي يمتلكها، بل في عدد الأشخاص القادرين على تخيل ما لم يوجد بعد، ثم العمل على تحويله إلى شيء يغير حياة الناس فعلاً، وهذه هي الرحلة التي تشرع بها دبي الانتقال من ريادة الأعمال إلى ريادة المستقبل.