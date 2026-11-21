لنتخيل للحظة أن شخصاً عاد إلى الحياة بعد غياب مئة عام، سيكتشف أن البشر يعيشون أعماراً أطول من أي وقت مضى، وأن مستويات التعليم ارتفعت بصورة غير مسبوقة، وأن المعرفة أصبحت متاحة بضغطة زر، وأن التكنولوجيا منحت المجتمعات قدرات لم يكن الخيال نفسه يتصورها قبل قرن. وربما سيخلص سريعاً إلى نتيجة منطقية: لا بد أن البشر اليوم أكثر سعادة وطمأنينة من أي وقت مضى.

لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. ففي الوقت الذي حققت فيه البشرية أكبر قفزة اقتصادية وعلمية في تاريخها، تتزايد النقاشات العالمية حول القلق والصحة النفسية والعزلة وضغوط الحياة الحديثة والشعور بفقدان المعنى. ولم يعد السؤال المطروح في كثير من الجامعات ومراكز الدراسات والمؤسسات الدولية، كيف نحقق مزيداً من النمو؟ بل كيف نحول هذا النمو إلى حياة أفضل للناس؟

هل يكفي النمو وحده؟

هذه الفكرة تقف في صميم كثير من الحوارات التي يستضيفها أسبوع دبي للمستقبل 2026 تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل». فبينما انشغل القرن العشرون برفع الإنتاجية وتسريع النمو الاقتصادي، يبدو أن القرن الحادي والعشرين بدأ يطرح سؤالاً مختلفاً، ما الغاية من كل ذلك أصلاً؟

طالما اعتمد العالم على الناتج المحلي الإجمالي بوصفه المؤشر الأبرز لقياس النجاح، وكلما ارتفع هذا الرقم، اعتُبر ذلك دليلاً على التقدم، لكن هذا المؤشر يخبرنا كم تنتج المجتمعات، ولا يخبرنا بالضرورة كيف يعيش الناس.

إنه يقيس قيمة السلع والخدمات، لكنه لا يقيس الشعور بالأمان، أو جودة الصحة النفسية، أو قوة العلاقات الاجتماعية، أو فرص التعلم، أو الإحساس بالانتماء والمعنى.

ولهذا بدأت تظهر عالمياً موجة جديدة من التفكير تتجاوز مفهوم النمو الاقتصادي التقليدي نحو مفاهيم الرفاه وجودة الحياة والتنمية البشرية والمرونة المجتمعية، بحيث لا يصبح السؤال كم نملك؟ بل كيف نعيش؟

عندما يصبح الإنسان هو المؤشر

ومن المثير للاهتمام أن هذا التحول لا يظهر فقط في النقاشات النظرية، بل في الطريقة التي يُعاد بها تصميم عملية استشراف المستقبل نفسها.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها، تشهد منصة مستقبل دبي مشاركة 500 من الكفاءات والقيادات من مختلف المستويات المهنية للمساهمة في استشراف مستقبل خمسة قطاعات حيوية تمس حياة الإنسان بشكل مباشر. وتجمع المنصة 100 معلم، و100 متخصص من فرق الاستجابة في الخطوط الأمامية، و100 رائد أعمال، و100 متخصص في الاقتصاد والشؤون المالية، و100 مخطط عمراني ومهندس معماري، لنقل خبراتهم اليومية وتجاربهم العملية إلى عملية صناعة التوجهات المستقبلية.

وتحمل هذه الخطوة رسالة مهمة، إذا كان مستقبل الإنسان هو الهدف الأسمى، فإن رسم هذا المستقبل يجب ألا يقتصر على الخبراء وصناع القرار وحدهم، بل ينبغي أن يشمل الأشخاص الذين يعيشون التحديات يومياً ويعملون داخل هذه القطاعات على أرض الواقع.

من الأرقام إلى جودة الحياة

هذا التوجه يعكس تحولاً أوسع تشهده الحكومات والمؤسسات حول العالم. فعندما يدور النقاش حول مقاييس جديدة لجودة الحياة، أو حول مفاهيم مثل «الناتج المحلي الإجمالي 2.0» (GDP 2.0)، أو حول أدوات جديدة لدعم الصحة النفسية وتحسين الرفاه المجتمعي، فالقضية لا تتعلق بإضافة مؤشرات جديدة إلى التقارير الحكومية، بل بإعادة تعريف معنى التقدم نفسه.

بمعنى آخر، ماذا لو كانت الدولة الأكثر نجاحاً في المستقبل ليست تلك التي تنتج أكثر، بل تلك التي تمنح سكانها فرصاً أفضل للتعلم المستمر، وصحة نفسية أفضل، وعلاقات اجتماعية أقوى، وشعوراً أكبر بالانتماء؟

نجاح المؤسسات بمعايير جديدة

التحول نفسه ينعكس على عالم الأعمال. فبعد عقود طويلة من التركيز على الإيرادات والأرباح كمقياس رئيسي للنجاح، تتزايد اليوم أهمية الأثر الاجتماعي والاستدامة وجودة بيئة العمل والصحة النفسية للموظفين ودور المؤسسات في خدمة المجتمع.

كما أن جيلاً جديداً من العاملين أصبح أقل اهتماماً بالوظيفة التقليدية الممتدة لعقود، وأكثر اهتماماً بالتعلم المستمر والمرونة وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل والبحث عن معنى فيما يقوم به.

مستقبل أكثر إنسانية

ولهذا يبدو أن مستقبل التنمية لن يكون اقتصادياً فقط، بل إنسانياً أيضاً. فالأسئلة الكبرى التي ستواجه المجتمعات خلال العقود المقبلة لن تتعلق فقط بإنتاج المزيد من الطاقة أو بناء المزيد من المدن الذكية أو تطوير تقنيات أكثر تقدماً، بل بكيفية استخدام كل هذه الإنجازات لتحسين حياة الناس.

ومن هنا يمكن فهم أهمية ما تطرحه دبي اليوم. فبينما تبحث كثير من النقاشات المستقبلية في التكنولوجيا وما يمكن أن تفعله، يضيف أسبوع دبي للمستقبل سؤالاً آخر لا يقل أهمية، ماذا عن الإنسان الذي سيعيش داخل هذا المستقبل؟ كيف سيتعلم؟ كيف سيعمل؟ كيف ستكون صحته النفسية؟ وكيف سيجد معنى لحياته في عالم سريع التغير؟

قد تبدو هذه الأسئلة أقل إثارة من الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة، لكنها قد تكون الأكثر أهمية بينها جميعاً. فالتكنولوجيا، مهما تطورت، تبقى وسيلة، أما الإنسان فسيظل الغاية.

ولهذا ربما يكون التحول الأكبر الذي نشهده اليوم هو الانتقال التدريجي من اقتصاد يقيس قيمة الأشياء إلى اقتصاد يسعى إلى فهم قيمة الحياة نفسها. وهذا، في جوهره، هو النقاش الذي يفتحه أسبوع دبي للمستقبل أمام العالم، ليس كيف نجعل المستقبل أكثر تقدماً فحسب، بل كيف نجعله أكثر إنسانية.