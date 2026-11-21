في كل حقبة تاريخية كبرى، ظهرت لحظة بدا فيها أن المعرفة وحدها لم تعد كافية، ففي عصر النهضة الأوروبية لم يصنع التحول علماء الرياضيات والفلك وحدهم، بل الفنانون والمهندسون والمخترعون الذين جمعوا بين الخيال والمعرفة، ولم يكن ليوناردو دافنشي استثناءً في عصره بقدر ما كان تجسيداً لفكرة أن التقدم الحقيقي يحدث عندما تتوقف التخصصات عن العمل داخل جزر منفصلة.

واليوم، وبعد أكثر من خمسة قرون، يعود العالم إلى الفكرة ذاتها، ولكن في سياق مختلف تماماً. فبينما تتصدر تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والبيانات الضخمة عناوين المستقبل، يتزايد إدراك عالمي بأن أكبر التحديات التي تواجه البشرية ليست تقنية في جوهرها، بل إنسانية، قضايا مثل الثقة، والهوية، والإبداع، والصحة النفسية، وجودة الحياة، ومستقبل العمل، لا يمكن حلها عبر الخوارزميات وحدها، مهما بلغت قوتها.

من هنا يبدو ملتقى ستارز STARS ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026 أكثر من مجرد ملتقى يجمع العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفنون، فهو يعكس تحولاً أعمق في طريقة فهم الابتكار نفسه، لذا لم يعد السؤال كيف نطوّر التكنولوجيا؟ بل كيف نضمن أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى مستقبل أكثر إنسانية؟

لقد ساد خلال القرن العشرين تصور يعتبر أن التقدم ينتج عن مزيد من التخصص، فالعلماء يتعمقون أكثر في مجالاتهم، والاقتصاديون في مجالاتهم، والفنانون في عوالمهم الخاصة، وحقق هذا النموذج نجاحات هائلة في الطب والهندسة والاتصالات، غير أن تحديات القرن الحادي والعشرين بدأت تكشف حدود هذا المنطق، فالتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، والأزمات الصحية، والتحولات الاجتماعية الكبرى، هي قضايا تتجاوز حدود أي تخصص منفرد.

فعندما يناقش العالم تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، فإن القضية لا تتعلق بعلوم الحاسوب فقط، بل بعلم النفس والاقتصاد والتعليم والأخلاق، وعندما يبحث العلماء في إمكانات واجهات الدماغ والحاسوب أو التقنيات القادرة على تعزيز القدرات البشرية، فإن الأسئلة لا تصبح تقنية فحسب، بل فلسفية وثقافية، ما هي حدود الإنسان؟ وما معنى الإبداع؟ وما الذي يجعل قراراً ما إنسانياً؟ هنا تحديداً يدخل الفن والتصميم والعلوم الإنسانية.

فالعلوم تساعدنا على معرفة ما يمكن فعله، أما الفنون فتساعدنا على فهم ما ينبغي فعله. التكنولوجيا توسع حدود الإمكانات، لكن الثقافة تحدد كيفية استخدام هذه الإمكانات.

ولذلك فإن كثيراً من النقاشات الأكثر تقدماً حول المستقبل لم تعد تدور حول التكنولوجيا ذاتها، بل حول علاقتها بالإنسان، ولعل هذا ما يفسر تنامي الاهتمام عالمياً بما يعرف بالابتكار العابر للتخصصات، فالمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والشركات الكبرى أصبحت تدرك أن التنوع المعرفي لم يعد رفاهية فكرية، بل ضرورة استراتيجية، فالحلول الأكثر تأثيراً غالباً ما تنشأ عند نقطة التقاء مجالات مختلفة، وهنا يمكن فهم أهمية النموذج الذي تطوره دبي عبر مجموعة من مؤسساتها ومبادراتها، مثل معهد دبي للتصميم والابتكار (DIDI) والذي لا يقوم على الفصل التقليدي بين التصميم والتكنولوجيا والإدارة وريادة الأعمال، بل على دمجها ضمن تجربة تعليمية واحدة، والهدف ليس تخريج مصممين أو مهندسين بالمعنى التقليدي، وإنما إعداد أفراد قادرين على التفكير عبر التخصصات وفهم المشكلات من زوايا متعددة.

الأمر نفسه ينطبق على متحف المستقبل، فهو في جوهره ليس متحف تكنولوجيا، بل مؤسسة تجمع البحث العلمي والتصميم والسرد القصصي والتجربة الفني، لا يخرج منه الزائر بمعلومة جديدة فقط، بل بسؤال حول المستقبل، وهذه الوظيفة بالذات هي ما يميز التفكير الإبداعي عن التفكير التقني البحت.

إن إحدى أكثر المفارقات في عصر الذكاء الاصطناعي هي أن صعود الآلات الذكية يجعل بعض القدرات الإنسانية أكثر قيمة لا أقل، فكلما أصبحت قدرة إنتاج المحتوى أو معالجة البيانات متاحة على نطاق واسع، ازدادت أهمية الخيال، والحدس، والقدرة على ربط الأفكار المتباعدة، وصناعة المعنى من معطيات متفرقة.

ولهذا يعود الإبداع إلى الواجهة باعتباره مورداً استراتيجياً، ليس الإبداع بمعناه الفني الضيق فقط، بل بوصفه قدرة على تصور ما لم يوجد بعد، وهذه هي القدرة التي تقف خلف الابتكار العلمي كما تقف خلف الرواية والفيلم واللوحة الفنية.

وليست مصادفة أن كثيراً من التقنيات التي غيرت العالم بدأت باعتبارها خيالاً، فالمدن الذكية، والروبوتات، والسفر إلى الفضاء، والاتصالات العالمية، ظهرت أولاً في أعمال أدبية وفنية قبل أن تصبح مشاريع هندسية، وما يحدث اليوم مع الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد والتفاعل بين الإنسان والآلة قد يكون الحلقة الأحدث بالعلاقة التاريخية بين الخيال والاكتشاف.

ولهذا لا يمكن النظر إلى «ستارز» باعتباره منصة تحتفي بالفنون إلى جانب العلوم، بل محاولة لإعادة تعريف الابتكار نفسه، فالابتكار في العقود المقبلة قد لا يكون نتاج مختبر منفرد أو شركة تقنية عملاقة، بقدر ما سيكون نتاج القدرة على الجمع بين الفنان والعالم، وبين المصمم والباحث، وبين الخيال والبيانات.

وفي هذا الرهان بالذات تكمن خصوصية تجربة دبي، فبينما تتنافس كثير من المدن على استقطاب التكنولوجيا، تسعى دبي إلى بناء بيئة قادرة على إنتاج الأفكار التي توجه هذه التكنولوجيا، إنها لا تستثمر في البنية التحتية المستقبلية فقط، بل في البنية الثقافية والفكرية التي ستمنح تلك البنية معناها واتجاهها.

ولهذا فإن السؤال الذي تطرحه دبي عبر أسبوع دبي للمستقبل ليس كيف نجعل التكنولوجيا أكثر تقدماً، بل كيف نجعل التقدم نفسه أكثر إنسانية، وربما تكون هذه هي القضية الأكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين، ليس ما إذا كانت الآلات ستصبح أكثر ذكاءً، بل ما إذا كان البشر سيصبحون أكثر قدرة على استخدام هذا الذكاء لصنع مستقبل يستحق أن يُعاش.