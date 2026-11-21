لو كان هناك موضوع واحد يجمع أغلب النقاشات العالمية حول المستقبل اليوم، فلن يكون الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات أو حتى الاقتصاد الرقمي، بل سيكون سؤالاً أكثر بساطة وأعمق أثراً، كيف يمكن للبشرية أن تواصل الازدهار على كوكب محدود الموارد؟

على مدار القرن الماضي، نجحت البشرية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

ارتفع متوسط العمر المتوقع، وتحسنت مستويات الصحة والتعليم، وتوسعت المدن والاقتصادات بوتيرة لم يعرفها التاريخ من قبل، لكن هذه القصة حملت في طياتها وجهاً آخر أقل وضوحاً، إذ ترافق هذا النمو المتسارع مع ضغوط متزايدة على المناخ والمياه والطاقة والتنوع الحيوي، حتى أصبحت البيئة اليوم أحد أبرز العوامل التي ستحدد شكل الحياة البشرية خلال العقود المقبلة.

ومن هنا تكتسب القضايا البيئية أهمية متزايدة ضمن نقاشات أسبوع دبي للمستقبل 2026، الذي يُعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، حيث لم تعد البيئة ملفاً متخصصاً يقتصر على العلماء أو خبراء المناخ، بل أصبحت إطاراً شاملاً يحدد مستقبل المدن والاقتصادات والصحة وجودة الحياة، بل وحتى قدرة المجتمعات على الاستمرار في الازدهار.

وتزداد أهمية هذا النقاش في لحظة ديموغرافية غير مسبوقة، فالعالم يتجه نحو تجاوز عشرة مليارات نسمة خلال العقود المقبلة، وهو ما يعني ارتفاع الطلب على الغذاء والمياه والطاقة والبنية التحتية والخدمات بمستويات هائلة. وفي ظل هذا الواقع، لم يعد السؤال كيف ننتج المزيد من الموارد فحسب، بل كيف نفعل ذلك من دون استنزاف الأنظمة الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة البشرية نفسها.

لهذا السبب يتجه التفكير المستقبلي اليوم نحو إعادة تصميم العلاقة بين الإنسان والكوكب، لا مجرد الحد من الأضرار البيئية، فبدلاً من التعامل مع الطاقة أو المياه أو الغذاء أو المناخ كملفات منفصلة، بدأت تتشكل رؤية جديدة تنظر إليها باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة تحدد قدرة المجتمعات على النمو والاستقرار والازدهار.

وهذه الرؤية لم تعد حبيسة المختبرات أو مراكز الأبحاث، بل بدأت تتحول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. ويبرز ذلك بوضوح في مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، التي تقام ضمن أسبوع دبي للمستقبل وتجمع 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات المقدمة من أكاديميين وباحثين يمثلون نحو 1000 جامعة في أكثر من 120 دولة حول العالم. وتقدم هذه المشاريع نماذج عملية لكيفية مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي ستشكل ملامح العقود المقبلة.

وتحمل هذه المشاريع رسالة مهمة، مفادها أن مستقبل البيئة لن يُصنع عبر التحذيرات والتقارير فقط، بل من خلال الابتكار العلمي القادر على تحويل التحديات إلى فرص، فبدلاً من الاكتفاء بالحديث عن التغير المناخي أو استنزاف الموارد الطبيعية، يعمل باحثون وطلبة من أبرز الجامعات العالمية على تطوير حلول جديدة تعيد التفكير في الطريقة التي ننتج بها الغذاء ونولد بها الطاقة وندير بها النفايات ونستهلك بها الموارد.

ففي مجال الطاقة على سبيل المثال، يعمل مشروع SolarSkin على تطوير ألواح شمسية قادرة على التبديل تلقائياً بين توليد الكهرباء وتوفير التدفئة للمباني. وقد يبدو هذا التطور تقنياً للوهلة الأولى، لكنه يعكس اتجاهاً أوسع نحو بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة وأقل هدراً للموارد، بما يساعد المدن على خفض استهلاكها للطاقة وتقليل بصمتها البيئية.

أما مشروع MetCycle فيقدم نموذجاً مختلفاً للتعامل مع أحد أكبر التحديات البيئية المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهي البطاريات المستهلكة، فمع ازدياد الاعتماد على المركبات الكهربائية وتقنيات تخزين الطاقة، تزداد الحاجة إلى حلول مبتكرة لإعادة تدوير البطاريات واستخراج مكوناتها القيّمة بكفاءة أعلى، وهو ما يسعى هذا المشروع إلى تحقيقه من خلال تقنيات تسمح باستعادة المواد خلال دقائق قليلة وبتكلفة أقل.

وربما يمثل مشروع AlgaePalm مثالاً أكثر تعبيراً عن التحول في طريقة التفكير البيئي، فبدلاً من التوسع في إنتاج زيت النخيل وما يرتبط به من ضغوط على الأراضي والموارد الطبيعية في بعض مناطق العالم، يعمل المشروع على إنتاج بديل مستدام باستخدام طحالب دقيقة تُزرع في المياه المالحة داخل دولة الإمارات. وفي جوهره، لا يقدم المشروع منتجاً جديداً فقط، بل يطرح نموذجاً مختلفاً للإنتاج يعتمد على الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الأثر البيئي في الوقت نفسه.

ولا تقتصر هذه الابتكارات على الطاقة والموارد، بل تمتد إلى إدارة المدن والبيئة الحضرية أيضاً، فمشروع Greenery Scanner يستخدم البيانات والكاميرات لرصد الحالة الصحية للأشجار في الشوارع ورسم خرائط تساعد المدن على إدارة مساحاتها الخضراء بصورة أكثر كفاءة، بينما يساعد مشروع Coco السكان على اختيار مسارات مشي أكثر برودة خلال فترات الحر الشديد. وقد تبدو هذه الحلول بسيطة، لكنها تعكس اتجاهاً عالمياً متنامياً نحو استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتكشف هذه النماذج عن تحول جوهري في فهم العلاقة بين الإنسان والبيئة، فالنموذج الصناعي التقليدي قام لعقود طويلة على استخراج الموارد الطبيعية واستهلاكها بأكبر قدر ممكن لتحقيق النمو الاقتصادي. أما الرؤية التي تتشكل اليوم فتنطلق من سؤال مختلف تماماً: كيف يمكن للإنسان والطبيعة أن يزدهرا معاً؟

هذا التحول لا يعني التخلي عن التكنولوجيا، بل توظيفها بطريقة مختلفة، فبدلاً من النظر إلى الابتكار باعتباره وسيلة لتجاوز حدود الطبيعة، يتزايد النظر إليه بوصفه أداة لفهم هذه الحدود والعمل ضمنها. ومن هنا تظهر أهمية الأبحاث المتعلقة بالطاقة النظيفة وإعادة التدوير والزراعة المستدامة وإدارة المياه والمواد الحيوية، باعتبارها محاولات لإعادة بناء التوازن بين الطموح البشري وقدرة النظم البيئية على الاستمرار.

وفي هذا السياق، تبرز دبي بوصفها منصة عالمية تجمع هذه الأفكار المتنوعة تحت سقف واحد، فمن خلال أسبوع دبي للمستقبل ومبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، لا يقتصر النقاش على استعراض المشكلات أو عرض التوقعات المستقبلية، بل يمتد إلى استكشاف الحلول العملية التي يطورها باحثون ومبتكرون ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم. ويعكس ذلك توجهاً متنامياً ينظر إلى الابتكار باعتباره من أهم الأدوات لبناء مستقبل أكثر استدامة وإنسانية.

وهذا ما يجعل البيئة جزءاً أساسياً من قصة «إنسان المستقبل»، فالتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في خفض الانبعاثات أو تحسين كفاءة استخدام الموارد، بل في إعادة تعريف معنى الازدهار نفسه. هل يمكن للمدن أن تصبح أكثر استدامة وأكثر ازدهاراً في الوقت ذاته؟ هل يمكن للنمو الاقتصادي أن يقترن بإعادة بناء النظم البيئية بدلاً من استنزافها؟ وهل تستطيع التكنولوجيا أن تصبح جسراً يعزز العلاقة مع الطبيعة بدلاً من أن تعمق المسافة بينها وبين الإنسان؟

هذه هي الأسئلة التي تقف في قلب النقاش البيئي الجديد، وهي أيضاً الأسئلة التي تجمع بين مئات الباحثين والمبتكرين المشاركين في مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية».

فكل مشروع من المشاريع المشاركة يمثل محاولة للإجابة عن جانب من هذه التحديات، وكل ابتكار يعكس إيماناً بإمكانية بناء مستقبل أكثر توازناً بين متطلبات التنمية وحدود الكوكب.

فإذا كان القرن العشرون قد علّم البشرية كيف تستخرج المزيد من موارد الأرض، فإن القرن الحادي والعشرين قد يكون القرن الذي تتعلم فيه البشرية كيف تعيش معها من جديد.

وفي نهاية المطاف، قد لا يكون السؤال الأهم هو كيف ننقذ الكوكب، فالكوكب سيستمر. السؤال الأهم هو كيف نبني نموذجاً حضارياً يسمح للإنسان بالازدهار داخله لعقود وقرون مقبلة. وربما لهذا السبب أصبحت البيئة من أهم قضايا المستقبل، ليس لأنها تتعلق بالطبيعة وحدها، بل لأنها تتعلق بمستقبل الإنسان نفسه، وبالطريقة التي سيختار أن يعيش بها على هذا الكوكب خلال القرن المقبل.