عادة، ترتبط العدالة بالمحاكم والقوانين والمؤسسات الاجتماعية، لكن في عصر التقنية، بدأت العدالة تطرق أبواب المختبرات أيضاً.

مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية، برز سؤال جديد لم يكن مطروحاً قبل سنوات قليلة، هل ستعيد التقنية إنتاج الفوارق الموجودة أصلاً؟ قد يبدو السؤال نظرياً، لكنه يظهر بشكل عملي للغاية في أماكن غير متوقعة، بما في ذلك مسابقة الإمارات للروبوتات بدورتها الرابعة ضمن منصة تحديات المستقبل في «أسبوع دبي للمستقبل»، وهنا تظهر فكرة لافتة تتجاوز الروبوتات نفسها، ففي هذه المسابقة تستخدم جميع الفرق نفس منصة الروبوت، فيما يتركز التنافس على البرمجيات والخوارزميات والتصميم وأسلوب التفكير، والنتيجة أن الفرق لا تتنافس على من يملك أفضل معدات، بل على من يملك أفضل فكرة، لتتحول التقنية من عامل يوسع الفجوات إلى أداة تساعد على تقليصها.

وعند النظرة الأولى قد تبدو الفكرة مرتبطة بمسابقة جامعية فقط، لكنها تعكس نقاشاً عالمياً أكبر بكثير، حيث يدخل العالم مرحلة ستؤثر فيها التقنية على فرص التعليم والعمل والدخل، لهذا لم يعد السؤال فقط كيف نطور التقنية، بل كيف نضمن أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس، فالمخاطر بعيدة المدى للذكاء الاصطناعي لا تتعلق فقط بقدرته على تجاوز البشر، إذ كلما أصبحت البيانات أكثر قيمة اقتصادية، زادت أهمية حماية استقلال الإنسان وحقه في تقرير مصيره الرقمي.

من السهل اعتبار التقنية محايدة، لكن الواقع أكثر تعقيداً، الخوارزميات تعكس أحياناً البيانات التي تتدرب عليها، والأنظمة الذكية قد تتأثر بالافتراضات المضمنة في تصميمها.

لهذا لم تعد العدالة قضية سياسية أو قانونية فقط، بل أصبحت أيضاً قضية تصميم وتقنية وهندسة، كيف نبني أنظمة أكثر شفافية؟ كيف نوسع فرص الوصول إليها؟ كيف نقلل التحيزات؟ وكيف نضمن أن تبقى التقنية أداة تمكين لا إقصاء؟ فالبيانات التي نجمعها عن أنفسنا قد تصبح أداة للتحكم في سلوكنا، بينما الأنظمة الذكية قد تتخذ قرارات لا نفهمها ولا نستطيع مساءلتها.

لذا من المهم حماية الخصوصية والاستقلال، وضمان الشفافية والمساءلة.

ربما لا توجد إجابة سهلة، لكن ما تكشفه التجارب هو أنه عندما يحصل الجميع على نقطة انطلاق متقاربة، يصبح الابتكار هو العامل الحاسم. عندما تركز المنافسة على الأفكار لا الإمكانات المادية، تصبح الفرص أكثر توازناً.

وربما يكون هذا أحد أهم دروس المستقبل، في عالم تزداد فيه أهمية التقنية، لن يكون السؤال فقط من يبتكر أسرع، فكل ثورة معرفية لا تغير ما نعرفه فحسب، بل تغير أيضاً من يملك السلطة على المعرفة، والحرص بحيث لا تكون محتكرة في أيدي قلة تملك البيانات والخوارزميات.

وقد يكون التحدي الأكبر في عصر التسارع ليس اكتساب تقنيات جديدة فحسب، بل الحفاظ على القدرة على التكيف مع عالم يعيد تشكيل نفسه باستمرار. المجتمعات التي تنجح في المستقبل هي التي تبني مرونة اجتماعية ومؤسسية تسمح لها بمعالجة الفوارق قبل أن تتفاقم، وبضمان أن يستفيد الجميع من الابتكار، لا نخبة محدودة فقط. العدالة التقنية ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل مسألة استراتيجية أيضاً، فالمستقبل لا يُبنى على أساس من عدم المساواة.

وهذه العملية ليست هدفاً يمكن تحقيقه مرة واحدة، بل عملية مستمرة تتطلب وعياً دائماً، وتصميماً واعياً، ومساءلة مستمرة.

وهي ليست مسؤولية التقنيين وحدهم، بل مسؤولية المجتمع بأسره، من يصمم الأنظمة، ومن يشرع القوانين، ومن يستخدم الأدوات، ومن يربي الأجيال القادمة. لأن التقنية في النهاية ليست محايدة، بل تعكس القيم التي نبنيها فيها. وإذا أردنا مستقبلاً أكثر عدالة، فعلينا أن نضمن أن تكون هذه التقنية في خدمة الإنسان.