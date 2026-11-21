تتناول كثير من جلسات أسبوع دبي للمستقبل 2026، ولا سيما في مسار «مستقبل الحياة» الحياة والتنقل والمناخ والتخطيط الحضري. فالنجاح الحضري في العقود المقبلة لن يُقاس بعدد الأبراج أو طول الطرق، بل بقدرة المدن على جعل حياة الناس أفضل.

لكن هذا التحول في الرؤية لا يحدث من فراغ، إنه استجابة لتحديات حقيقية تواجه المدن الكبرى في العالم، مناخ يتغير، وموارد تتناقص، وسكان يتزايدون، وحاجة متزايدة إلى مساحات عامة عالية الجودة.

هذه التحديات تفرض على مخططي المدن إعادة التفكير في كل شيء، من تصميم الأحياء إلى أنظمة النقل، ومن إدارة الطاقة إلى توفير الخدمات، فالمدن التي تنجح في المستقبل هي التي تبني مرونة مؤسسية واجتماعية تسمح لها بالاستجابة للتغيير قبل أن يفرض نفسه عليها.

وفي النقاشات حول مستقبل دبي، لم تعد المدينة تُفهم كمجرد شبكة طرق ومبانٍ، بل كتجربة إنسانية متكاملة، مدينة يستطيع سكانها التنقل بسهولة، وتوفر جودة حياة أعلى، وأكثر صحة واستدامة، وتجمع بين التقنية والطبيعة والثقافة. فإذا سألت مطوراً عقارياً عن المستقبل، فقد يحدثك عن الأبراج. وإذا سألت خبير تقنية، فقد يحدثك عن البيانات.

أما مخططو المدن فينطلقون من سؤال مختلف، كيف ستبدو حياة الناس؟ فالمدينة الناجحة ليست التي تعمل بأكبر عدد من الخوارزميات، بل التي تمنح سكانها المزيد من الأسباب للسير والتفاعل والانتماء.

والمدينة الأكثر تقدماً في المستقبل قد لا تكون التي تحتوي على أكبر عدد من الشاشات وأجهزة الاستشعار، بل التي تصبح فيها التقنية غير مرئية تقريباً لأنها تعمل في انسجام تام مع احتياجات الإنسان.

في هذا السياق، تصبح البيانات أداة أساسية، فالمدن الذكية قادرة على جمع معلومات دقيقة عن حركة المرور، واستهلاك الطاقة، وجودة الهواء، واستخدام المساحات العامة. لكن البيانات وحدها لا تصنع مدينة جيدة، فالأهم هو كيف تُترجم هذه البيانات إلى قرارات تخدم الإنسان.

وهنا ينتظر من التقنية توسيع الفرص، لكنها قادرة أيضاً على إعادة إنتاج التفاوتات القائمة على نطاق أوسع، ما لم تُصمم وفق مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة. المدينة الذكية التي لا تضمن العدالة في توزيع خدماتها وفرصها هي مدينة ذكية تقنياً، لكنها فاشلة إنسانياً.

لهذا فإن التحدي الحقيقي ليس جمع البيانات، بل ضمان أن تُترجم هذه البيانات إلى قرارات تخدم جميع السكان، لا نخبة محدودة فقط.

لهذا يتزايد الاهتمام بمفهوم «المدينة القابلة للعيش» بدلاً من «المدينة الذكية» فقط.

المدينة الذكية قد تكون متقدمة تقنياً لكنها غير مريحة للسكن، أما المدينة القابلة للعيش فهي التي تجمع بين الكفاءة التقنية والجودة الإنسانية. ودبي، بموقعها الجغرافي وتوجهها الاستراتيجي، تقدم نموذجاً فريداً لهذا التحول، فهي لا تبني مدينة للمستقبل فحسب، بل تختبر نماذج جديدة يمكن أن تستفيد منها مدن أخرى حول العالم، من مشاريع الطاقة النظيفة إلى أنظمة النقل الذكية، ومن التخطيط العمراني المستدام إلى تطوير المساحات الخضراء، تقدم دبي نفسها كمختبر حضري مفتوح.

فالمدينة الناجحة هي التي تجمع بين الحكمة الحضرية التقليدية والتفاؤل القائم على الابتكار، بين احترام الحياة اليومية للسكان والانفتاح على حلول تقنية جديدة تجعل هذه الحياة أفضل.

لكن التحدي الأكبر يبقى في الحفاظ على التوازن. المدينة التي تنجح في جذب المواهب والاستثمارات هي التي توفر في الوقت نفسه جودة حياة عالية لسكانها، والمدينة التي تنجح في التوسع هي التي تحافظ في الوقت نفسه على هويتها وثقافتها.

المدينة في النهاية ليست مبنى ولا نظاماً، إنها المكان الذي يعيش فيه البشر، ويحلمون، ويعملون، ويبنون حياتهم. أي رؤية للمستقبل يجب أن تضع هذا الإنسان في المركز. فالمدينة ليست مجرد فضاء مادي، بل فضاء سياسي واجتماعي أيضاً. من يملك قرار تصميم المدينة يملك قرار شكل الحياة فيها.

لهذا فإن التخطيط الحضري ليس مجرد مسألة هندسية، بل مسألة أخلاقية وسياسية في جوهرها. المدينة التي تُبنى للإنسان هي التي تُبنى بمشاركة الإنسان.

هذا هو جوهر الرؤية التي تقدمها دبي للعالم، مدينة لا تُبنى للمباني، بل للإنسان، لا تُبنى للتقنيات، بل للحياة، لا تُبنى للمستقبل فقط، بل للإنسان الذي سيعيش في هذا المستقبل.