لكن هذا التحول في الرؤية لا يحدث من فراغ، إنه استجابة لتحديات حقيقية تواجه المدن الكبرى في العالم، مناخ يتغير، وموارد تتناقص، وسكان يتزايدون، وحاجة متزايدة إلى مساحات عامة عالية الجودة.
والمدينة الأكثر تقدماً في المستقبل قد لا تكون التي تحتوي على أكبر عدد من الشاشات وأجهزة الاستشعار، بل التي تصبح فيها التقنية غير مرئية تقريباً لأنها تعمل في انسجام تام مع احتياجات الإنسان.
وهنا ينتظر من التقنية توسيع الفرص، لكنها قادرة أيضاً على إعادة إنتاج التفاوتات القائمة على نطاق أوسع، ما لم تُصمم وفق مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة. المدينة الذكية التي لا تضمن العدالة في توزيع خدماتها وفرصها هي مدينة ذكية تقنياً، لكنها فاشلة إنسانياً.
المدينة الذكية قد تكون متقدمة تقنياً لكنها غير مريحة للسكن، أما المدينة القابلة للعيش فهي التي تجمع بين الكفاءة التقنية والجودة الإنسانية. ودبي، بموقعها الجغرافي وتوجهها الاستراتيجي، تقدم نموذجاً فريداً لهذا التحول، فهي لا تبني مدينة للمستقبل فحسب، بل تختبر نماذج جديدة يمكن أن تستفيد منها مدن أخرى حول العالم، من مشاريع الطاقة النظيفة إلى أنظمة النقل الذكية، ومن التخطيط العمراني المستدام إلى تطوير المساحات الخضراء، تقدم دبي نفسها كمختبر حضري مفتوح.
فالمدينة الناجحة هي التي تجمع بين الحكمة الحضرية التقليدية والتفاؤل القائم على الابتكار، بين احترام الحياة اليومية للسكان والانفتاح على حلول تقنية جديدة تجعل هذه الحياة أفضل.
المدينة في النهاية ليست مبنى ولا نظاماً، إنها المكان الذي يعيش فيه البشر، ويحلمون، ويعملون، ويبنون حياتهم. أي رؤية للمستقبل يجب أن تضع هذا الإنسان في المركز. فالمدينة ليست مجرد فضاء مادي، بل فضاء سياسي واجتماعي أيضاً. من يملك قرار تصميم المدينة يملك قرار شكل الحياة فيها.
لهذا فإن التخطيط الحضري ليس مجرد مسألة هندسية، بل مسألة أخلاقية وسياسية في جوهرها. المدينة التي تُبنى للإنسان هي التي تُبنى بمشاركة الإنسان.
هذا هو جوهر الرؤية التي تقدمها دبي للعالم، مدينة لا تُبنى للمباني، بل للإنسان، لا تُبنى للتقنيات، بل للحياة، لا تُبنى للمستقبل فقط، بل للإنسان الذي سيعيش في هذا المستقبل.