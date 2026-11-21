يحضر سؤال ما الذي يجعلنا بشراً؟ في «أسبوع دبي للمستقبل»، حيث سيتناول مسار «مستقبل الصحة وجودة الحياة» الصحة والرفاهية والأداء البشري، بما في ذلك علوم طول العمر والتكنولوجيا الحيوية والصحة النفسية، مما يعكس اهتمام الحدث نفسه بأبعاد التجربة الإنسانية.

وفي عالم يعيش لحظة تاريخية فريدة، وتقترب الآلات فيه للمرة الأولى من أداء بعض المهام التي اعتبرناها طويلاً جزءاً من الخصوصية البشرية، تكتب النصوص، وتولد الصور، وتقترح الحلول، وتشارك في اتخاذ القرارات. وكلما حدث ذلك، عاد السؤال الأساسي إلى الواجهة، إذا كانت الآلة تستطيع فعل كل هذا، فما الذي يبقى لنا نحن؟

في عام 1997، هزمت آلة من شركة «آي بي إم» بطل العالم في الشطرنج غاري كاسباروف. اعتبر كثيرون في ذلك الوقت أن هذه اللحظة تمثل بداية النهاية لتفوق العقل البشري. لكن شيئاً مختلفاً حدث، بعد عقود من ذلك الحدث، لم تتراجع قيمة الإنسان، بل زادت أهمية الصفات التي تميزه عن الآلة. واليوم، مع ظهور أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على الكتابة والرسم والتحليل والبرمجة، يعود الشعور نفسه.

يتساءل كثيرون، إذا كانت الآلات تستطيع أداء كل هذه المهام، فماذا يبقى لنا؟ ربما الخطأ يكمن في السؤال نفسه. فكل قفزة تقنية كبرى لم تقلل من أهمية الإنسان، بل دفعتنا إلى إعادة اكتشاف ما يجعلنا بشراً. التقنية لا تلغي الإنسان، بل تعيد تعريفه.

عندما أتقنت الآلات العمل العضلي، لم تعد قيمة الإنسان في قوته البدنية. وعندما أتقنت الحواسيب الحساب، لم تعد قيمته في سرعة العمليات الرياضية. واليوم، عندما بدأت الأنظمة الذكية تنافسنا في بعض المهام المعرفية، تنتقل القيمة إلى مستوى جديد تماماً، الوعي، الخيال، القدرة على خلق المعنى.

فكل ثورة معرفية لا تغير ما نعرفه فحسب، بل تغير أيضاً ما يمنح البشر قيمة داخل المجتمع، إذا كانت الآلات قادرة على الوصول إلى المعرفة بسرعة تفوق البشر، فإن القيمة تنتقل إلى مكان آخر، القدرة على فهم السياق، ربط الأفكار، خلق المعنى، اتخاذ القرارات في ظل الغموض.

وعلى مدى قرون طويلة، عرف الإنسان نفسه بما يستطيع فعله، كان العمل اليدوي معياراً للتفوق في مرحلة معينة، ثم أصبحت المعرفة هي المعيار، وبعدها ظهرت المهن الإبداعية كمساحة إنسانية خالصة يصعب على الآلات دخولها. لكن الذكاء الاصطناعي جاء ليهز هذه التصورات كلها دفعة واحدة، فها هي الخوارزميات ترسم وتؤلف وتكتب وتحلل وتناقش.

لكن المفارقة أن هذه التطورات لا تقلل من أهمية الإنسان، بل تجعل فهمه أكثر أهمية من أي وقت مضى. والسؤال لم يعد ما إذا كانت الأنظمة الذكية ستصبح أكثر قدرة، بل ما إذا كانت قيمنا ستتطور بالسرعة نفسها.

ربما أخطأ العالم عندما ربط قيمة الإنسان بما ينتجه فقط. لو كانت القيمة الإنسانية تقاس بعدد العمليات الحسابية أو سرعة معالجة المعلومات، لتفوقت علينا الحواسيب منذ سنوات طويلة.

لكن الإنسان لا يُختزل في قدرته على الإنتاج. إنه الكائن الوحيد الذي يمنح الأشياء معنى، والوحيد الذي يتذكر الماضي ويتخيل المستقبل في الوقت نفسه، والوحيد الذي يستطيع التأمل في وجوده والسؤال عن الغاية والهدف، وهو الكائن الذي يحول المعرفة إلى حكمة، والتجربة إلى قصة، والمعلومات إلى رؤية.

قد تكتب الآلة قصيدة، لكنها لن تعرف أبداً معنى الحنين. قد تنتج لوحة فنية، لكنها لا تختبر التجربة الإنسانية وراء الفن. قد تحلل ملايين السجلات الطبية، لكنها لا تشعر بالخوف أو الأمل أو الحب أو الفقدان. وهنا يظهر بعد آخر، الإنسان ليس مجرد كائن منتج، بل كائن يبحث عن المعنى. أي تعريف للإنسان يختزله في قدرته على الإنتاج هو تعريف ناقص، لأنه يتجاهل الأبعاد الأعمق التي تجعله إنساناً.

ومن بين كل الصفات البشرية، ربما يبقى الخيال الأكثر إثارة للاهتمام. الخيال هو ما يسمح للإنسان برؤية ما لم يوجد بعد، كل مدينة بدأت كفكرة في ذهن شخص ما، وكل اختراع كان تصوراً لحل غير موجود، وكل رواية كانت محاولة لتخيل حياة مختلفة. إذا كانت التقنية تمنحنا أدوات أكثر قوة، فإن الخيال يبقى محركها الأول.

لهذا ليس مستغرباً أن تعود الفنون والآداب والعلوم الإنسانية إلى قلب النقاشات المستقبلية، فكلما أصبحت الآلات أكثر قدرة على المحاكاة، زادت قيمة الخيال الذي لا يزال يقود عملية الابتكار من بدايتها. ولأن الأفكار العظيمة لا تولد عادة في عزلة، بل عند احتكاك أفكار متعددة داخل بيئات تسمح لها بالنمو والتطور فإن الخيال هو البيئة الداخلية التي تسمح لهذه الأفكار بالتشكل قبل أن تجد بيئتها الخارجية.

ربما لا يكون التحدي الحقيقي هو أن تصبح الآلات أكثر ذكاءً، بل أن يصبح الإنسان أكثر وعياً، أن يفهم التقنية دون أن يخضع لها، وأن يستخدمها دون أن يفقد استقلاله، وأن يستفيد منها دون أن يتخلى عن فضوله وإبداعه وقدرته على الشك والتساؤل. لهذا، فإن سؤال «ما الذي يجعلنا بشراً؟» ليس سؤالاً فلسفياً بعيداً عن الواقع، إنه سؤال عملي للغاية، لأن الإجابة عنه هي التي ستحدد كيف نبني مدارسنا ومدننا وأسواق العمل والاقتصادات الجديدة.

لذا فإن التحدي الأكبر في عصر التسارع ليس اكتساب معلومات جديدة فحسب، بل الحفاظ على القدرة على التكيف مع عالم يعيد تشكيل نفسه باستمرار. الإنسان القادر على التكيف ليس من يملك أكبر قدر من المعلومات، بل من يملك أكبر قدر من الوعي والحكمة والمرونة.

وفي النهاية، قد تتغير الأدوات آلاف المرات، لكن الحاجة إلى إنسان قادر على التفكير والتخيل وخلق المعنى ستبقى ثابتة. وربما هذا هو ما يجعلنا بشراً حقاً.

والإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي ليس من ينافس الآلة على ما تتفوق فيه، بل من يتقن ما لا تستطيع الآلة فعله، أن يكون واعياً، خيراً، قادراً على خلق المعنى في عالم تتسارع فيه الأدوات، لكنه يظل بحاجة إلى من يوجهها، ومن يسأل عن الغاية، ومن يبقى إنساناً.