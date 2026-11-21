مشاركة 100 معلم في «منصة مستقبل دبي» ضمن أسبوع دبي للمستقبل يؤكد أن بناء المستقبل لا يقتصر على من يصمم البنية التحتية أو يطور التقنيات. فالمعلم، وإن كان لا يصمم الأبراج ولا الخوارزميات، لكنه يشارك في تصميم الإنسان الذي سيستخدمها، وربما لا توجد وظيفة أكثر أهمية عندما نفكر في مستقبل المدن والمجتمعات.

ولعل أهمية منصة مستقبل دبي تكمن في هذا المعنى بالذات، مع المئة معلم ضمن 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في إمارة دبي في حدث هو الأول من نوعه وفي مكان واحد لمشاركة تصوراتهم، والمساهمة بتجاربهم وخبراتهم من أرض الواقع في تصميم مستقبل الإمارة، واستشراف أبرز الفرص المستقبلية الواعدة.

وبالعادة فإننا عندما نتحدث عن المستقبل، نستدعي غالباً المهندسين والمبرمجين والمستثمرين، لكن نادراً ما نفكر في المعلم، رغم أنه إذا كان الهدف من بناء مدينة المستقبل هو خدمة الأجيال القادمة، فمن أقرب إلى هذه الأجيال من معلميها؟

المعلم يشاهد يومياً كيف يتعلم الأطفال، ويعرف ما المهارات التي يفتقدونها، ويرى كيف تتغير علاقتهم بالتقنية، ويلاحظ الفجوات الجديدة قبل أن تظهر في تقارير الخبراء. لذلك فإن استبعاد المعلمين من حوارات المستقبل يشبه تصميم مدينة دون الاستماع إلى سكانها المستقبليين. فالمعلم هو من يرى يومياً كيف تتغير علاقة الأجيال الجديدة بالمعرفة، وكيف تتشكل هويتهم في عالم تتسارع فيه التقنيات. وهو من يدرك أن التحدي الأكبر في عصر التسارع ليس اكتساب معلومات جديدة فحسب، بل الحفاظ على القدرة على التكيف مع عالم يعيد تشكيل نفسه باستمرار.

المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، إنه مراقب دقيق للتحولات الاجتماعية والثقافية، يرى كيف تتغير اهتمامات الطلاب، وكيف تتطور قدراتهم، وكيف تؤثر التقنية في طريقة تفكيرهم. هذه المعرفة الميدانية لا يمكن لأي بيانات أو تقارير أن تعوضها.

لهذا فإن وجود المعلمين في حوارات تصميم المدن والمستقبل ليس ترفاً، إنه اعتراف بأن بناء المستقبل لا يقتصر على من يصمم البنية التحتية أو يطور التقنيات. المعلم، في نهاية المطاف، لا يصمم الأبراج ولا الخوارزميات، لكنه يشارك في تصميم الإنسان الذي سيستخدمها. وقد لا توجد مهمة أكثر أهمية من ذلك عندما نفكر في مستقبل المدن والمجتمعات.

ومع السؤال المتجدد لدى الحديث عن المستقبل عمن يملك القرار في عالم تتسارع فيه التقنية؟ لا تعود المشكلة أن الآلات ستعرف أكثر منا، بل إن المؤسسات التي تدير حياتنا قد تعرف عنا أكثر مما نعرفه عن أنفسنا، وهذا يضع المعلم في موقع فريد، فهو ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل حارس قيم الإنسانية في عصر تتسارع فيه التقنيات. وهو من يضمن بقاء السؤال الأخلاقي حاضراً في كل قرار تقني، وبقاء الإنسان غاية لا وسيلة.

إن إشراك المعلمين في حوارات المستقبل يحمل أيضاً رسالة أعمق، التعليم ليس قطاعاً منفصلاً عن بقية القطاعات، بل هو الأساس الذي تقوم عليه. المدينة التي تريد أن تكون مبتكرة تحتاج إلى نظام تعليمي يربي المبتكرين، والمدينة التي تريد أن تكون مستدامة تحتاج إلى سكان يفهمون معنى الاستدامة، والمدينة التي تريد أن تكون عادلة تحتاج إلى جيل يؤمن بالعدالة. كل هذه الأمور لا تتحقق من تلقاء نفسها، إنها تحتاج إلى معلمين قادرين على غرس هذه القيم والمهارات في الأجيال القادمة. وبما أن الأفكار العظيمة لا تولد عادة في عزلة، بل عند احتكاك أفكار متعددة داخل بيئات تسمح لها بالنمو والتطور، فإن المعلم هو من يخلق هذه البيئات في الفصل الدراسي، حيث تلتقي أفكار الطلاب المتنوعة وتتفاعل، وحيث تتشكل العقول القادرة على الابتكار.

وقد لا تكون أكثر التقنيات تأثيراً في المستقبل تلك التي نلاحظها بوضوح، بل تلك التي ستصبح غير مرئية لأنها جزء طبيعي من حياتنا اليومية، والمعلم هو من يستطيع رؤية هذه التقنيات غير المرئية في سلوك الطلاب واهتماماتهم، وهو من يستطيع توجيهها قبل أن تصبح جزءاً غير واعٍ من حياتهم. لهذا فإن إشراك المعلم في تصميم المدينة هو إشراك لمن يرى ما لا يراه الآخرون، ولمن يفهم ما لا تفهمه التقارير، ولمن يستطيع ترجمة احتياجات الأجيال القادمة إلى قرارات تصميمية ملموسة.

لهذا فإن الاستثمار في المعلمين هو استثمار في المستقبل نفسه، وإشراكهم في تصميم المدن هو خطوة نحو مستقبل أكثر إنسانية. المدينة التي تُبنى دون الاستماع إلى معلميها هي مدينة تُبنى دون الاستماع إلى من سيعيش فيها. المعلم، في نهاية المطاف، هو من يحمل الأمانة الأكبر، إعداد الإنسان الذي سيعيش في المدينة التي نصممها اليوم. وقد لا توجد مهمة أكثر أهمية من ذلك عندما نفكر في مستقبل المدن والمجتمعات.