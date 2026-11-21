أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «حلقة القراءة» لتعزيز ثقافة القراءة والتعلم المستمر بين الموظفين، وتشجيعهم على جعل القراءة عادة يومية.

واستهلت المبادرة فعاليتها بتسليط الضوء على كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإتاحة الفرصة أمام الموظفين للتأمل في تجارب سموه ورؤاه القيادية واستلهام قيم سموه في خدمة الوطن والإنسان والمجتمع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «ننهل من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي تشكل نبراساً يضيء درب الأجيال الحالية والقادمة، ومنارة لكل من يحمل أمانة الوطن ويمثل مبادئه ورسالته وقيمه.

وفيما يؤكد سموه أن شغف القراءة هو الصانع الحقيقي للتقدم البشري، والمحرك الرئيسي لتطور المجتمعات وتحقيق طموحات أبنائها في السعادة والرفاه، نلتزم في الهيئة بتنظيم الفعاليات المعرفية والتوعوية الملهمة التي تسهم في تنمية شغف القراءة بوصفها محركاً رئيسياً للتقدم وتطور الإنسان وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واخضراراً، وبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة».

وتركز مبادرة «حلقة القراءة» على ترسيخ مفهوم التعلم المستمر وتشجيع التطوير الشخصي والمهني، وتوفير منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة الكتب في مجالات متنوعة، إضافة إلى توطيد التواصل وروح الفريق والارتقاء بسعادة الموظفين من خلال الأنشطة الثقافية والمعرفية التفاعلية.