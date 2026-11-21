تجربة مبتكرة تحول المحادثات المباشرة لمحتوى صوتي ومرئي جاهز للنشر بصورة فورية



استعرض أسبوع دبي للمستقبل 2026، الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل، تجربة الاستوديو الذاتي (Autonomous Studio)، التي تقدم نموذجاً مبتكراً لمستقبل صناعة المحتوى الإعلامي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتتيح تحويل المحادثات المباشرة إلى مواد صوتية ومرئية جاهزة للنشر بصورة فورية.



وتوفر التجربة مساحة تسجيل ذكية تعمل بصورة آلية، حيث تتولى تقنيات الذكاء الاصطناعي متابعة المحادثات وإدارة زوايا التصوير والتبديل بينها تلقائياً، إلى جانب تحسين جودة الصوت ومعالجة التسجيلات، بما يسهم في تبسيط مراحل الإنتاج الإعلامي وتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي.

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كما تتيح التجربة استخلاص أبرز الأفكار والمعلومات من المحادثات وتحويلها إلى مقاطع فيديو قصيرة مصممة للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إعداد حلقات كاملة، وذلك خلال عملية التسجيل نفسها، بما يختصر الوقت اللازم لعمليات التحرير والمونتاج والمعالجة اللاحقة.

وتسلط التجربة الضوء على التحولات التي يشهدها قطاع صناعة المحتوى، وإمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات إنتاج أكثر سرعة وكفاءة، وتمكين صنّاع المحتوى والمؤسسات الإعلامية من التركيز على الأفكار والمضامين الإبداعية، في مقابل أتمتة الجوانب التقنية لعمليات التسجيل والإنتاج.