كشفت دبي الرقمية عن تشغيل أكثر من 90 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي في 20 جهة حكومية بدبي، في خطوة تعكس انتقال الإمارة من مرحلة التجارب والمشاريع المحدودة إلى التطبيق الفعلي للتكنولوجيا على نطاق أوسع، وتعزيز مكانتها مدينة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال إطلاق دبي الرقمية، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، النسخة الثانية من “تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في دبي 2026”، تحت شعار “التوسع بثقة”، وذلك خلال خلوة الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات “أسبوع دبي للمستقبل 2026”، الذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري.

ويقدم التقرير تقييماً سنوياً لمسيرة التحول الرقمي في دبي، ويرصد مستوى التقدم في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها، إلى جانب تحديد الفرص والأولويات المستقبلية، وقياس أثر التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة.

وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت مكانتها نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل وتحويل الإمكانات التكنولوجية إلى فرص تنموية حقيقية.

وقال معاليه إن دبي تدخل مرحلة جديدة تتجاوز توظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات إلى إعادة تصور طريقة عمل الحكومة وعلاقتها بالإنسان، وبناء مدينة أكثر ذكاءً وتكاملاً واستباقية تستجيب لاحتياجات سكانها وزوارها.

وأضاف أن ريادة المدن في عصر الذكاء الاصطناعي تُقاس بقدرتها على تحويل التقنيات إلى قيمة مستدامة للإنسان والمجتمع، مؤكداً أهمية الحوكمة والثقة والشفافية والرقابة البشرية في توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التقرير يمثل أداة مهمة لفهم مسيرة التحول وتقييم الإنجازات واستشراف الفرص المستقبلية، مشيراً إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والشركاء لتسريع الانتقال من الابتكارات إلى تطبيقات عملية واسعة النطاق.

وأوضح التقرير أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يسهم في بناء منظومة حكومية أكثر ترابطاً، تتكامل فيها الخدمات والأنظمة لتقديم تجارب أسرع وأبسط تتمحور حول احتياجات الأفراد، بدلاً من ارتباط تجربة المتعامل بإجراءات منفصلة.

ويستند التقرير إلى منهجية تجمع بين تحليل التجربة الحكومية وإشراك القطاعين الخاص والأكاديمي، ويتناول خمس معادلات رئيسية تتعلق بالموازنة بين التوسع التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والثقة والمسؤولية ويطرح "نهج دبي الناشئ لبناء مدينة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي"، الذي يركز على تحقيق القيمة العامة وقياس النتائج الفعلية للتكنولوجيا في حياة الإنسان والمجتمع.

ومن المقرر أن تشكل نتائج النسخة الثانية ومنهجيتها أساساً لتقييم الأثر في تقرير عام 2027، بما يدعم تطوير السياسات وتوجيه الاستثمارات وتعزيز جاهزية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي.