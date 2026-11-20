

انعقدت ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» جلسة حوارية بعنوان «3 دقائق.. 3 شرائح... 3 إشارات مستقبلية.... 3 أسئلة حول المستقبل»، اصطحب فيها سبعة من أبرز خبراء المستقبل الحضور في رحلة خاطفة لاستشراف ملامح العصر المقبل في عالم دائم التغيير.

وشاركت الجلسة التي تحدث فيها الأستاذ الدكتور سهيل عناية الله، أستاذ كرسي اليونسكو للدراسات المستقبلية في ميتافيوتشر؛ وروان البنداري، المديرة المجتمعية في جمعية المستقبل العربي؛ وستيفن كيني، مؤسس ومدير فورسايت فيكتور؛ وأولغا تاراسوف، نائبة الرئيس لقطاع الرؤى والأبحاث والتحول في روكفلر للاستشارات الخيرية؛ وتايس برادو من مؤسسة فيمنست فيوتشرز؛ وشيريل دويغ، خبيرة المستقبل في ثينك بيوند، أفكارهم ورؤاهم العالمية حول استشراف المستقبل.

وطرحت جوانا ليبور تساؤلاً حول إمكانية استمرار شعورنا بالحب تجاه وظائفنا في مستقبل يواجه فيه نحو 7 % من القوى العاملة العالمية خطر الاستبدال بالذكاء الاصطناعي، ودعت الحضور إلى التفكير فيما قد يحدث عندما تحل سهولة إنجاز المهام محل التحديات والتجارب البشرية التي تساهم في تشكيل هويتنا.

وشدّد سهيل عناية الله على ضرورة إعادة التفكير في منظومة الحوكمة العالمية، ودعا في عرضه إلى بناء منظومة شاملة للكوكب تضع الإنسان وقطاع الأعمال والمجتمعات في صميم أولوياتها، مع ضرورة تركيز المؤسسات على التعافي وإحداث أثر إيجابي بدلاً من التركيز على رأس المال.

روبوتات الأحزان

واستعرضت روان البنداري ظاهرة روبوتات الأحزان المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة جنوب شرق آسيا، وما تثيره من تساؤلات عميقة حول طبيعة فقد الأشخاص؛ في ظل لجوء عائلات إلى أصوات مُعاد تشكيلها وصور رقمية مجسمة لأحبائها الراحلين للتخفيف من وطأة الشوق والوحدة.

وتحدث ستيفن كيني عن بحوث إطالة العمر وتركيزها على قضاء سنوات أطول بصحة وسلامة، محذراً في الوقت ذاته من أن بعض الأنظمة الاقتصادية لا تزال تربط التقدّم في العمر بتراجع القدرات، بل وتتعمّد «إقصاء» كبار السن من منظوماتها.

وناقشت أولغا تاراسوف مفهوم «ندرة المعرفة»، مشيرةً إلى أن نصف المقالات الجديدة المنشورة عبر الإنترنت باتت تُكتب آلياً، واختصرت مفارقتها بأننا نعاني «تخمة في المعلومات وشحّاً في المعرفة».

وتناولت تايس برادو موضوع «الذكاء الحدسي»، مؤكدة أن التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي يجعل من الحدس البشري - بما يشمله من قدرة على استيعاب المواقف واستشراف الأنماط التي قد تغيب عن البيانات - المهارة الأهم التي ينبغي على القادة تنميتها.

وركزت شيريل دويغ على تنامي حاجة الأفراد إلى «التحلي بالهدوء والسكون في عصر التدفق المستمر للبيانات»، متسائلة: «ماذا لو أصبح النسيان رفاهية؟ وماذا لو كان السكون هو الغاية الأسمى لحياةٍ نحيا بها على نحو جيد؟».

وأظهرت الجلسة كيف يمكن للمستقبل أن يتكشّف من خلال تجارب صغيرة، وسلوكيات ناشئة، وتحولات هادئة عند الانتقال إلى عصر جديد.