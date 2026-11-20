منح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من ضباط الارتباط من الدول الشقيقة والصديقة نوط التعاون الأمني من الطبقة الأولى، تقديراً لتعاونهم المتميز وإسهاماتهم الفاعلة في مختلف المجالات الأمنية، وما كان لهذا التعاون من أثر بارز في تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وذلك خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية في نسختها الخامسة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وعدد من ضباط الارتباط من مختلف دول العالم.

ويأتي منح نوط التعاون الأمني من الطبقة الأولى تجسيداً لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تكريم الشركاء الدوليين الذين أسهموا بجهودهم وتعاونهم البناء في تعزيز منظومة العمل الأمني المشترك، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين الأجهزة الشرطية والأمنية، بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

شراكات راسخة

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن منح نوط التعاون الأمني من الطبقة الأولى لضباط الارتباط يأتي تقديراً لدورهم المحوري في تعزيز الشراكات الأمنية الدولية، وإسهاماتهم المتميزة في دعم جهود شرطة دبي في التصدي لمختلف أشكال الجريمة، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية حول العالم أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة.

وقال معاليه: "إن منح نوط التعاون الأمني من الطبقة الأولى لنخبة من ضباط الارتباط من الدول الشقيقة والصديقة يعكس تقديرنا العميق لجهودهم المخلصة وتعاونهم المتميز في مختلف المجالات الأمنية، والذي كان له أثر بارز في تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة، ونؤمن في شرطة دبي بأن الشراكات الأمنية الفاعلة، القائمة على الثقة المتبادلة وتكامل الجهود وسرعة تبادل المعلومات، تشكل ركيزة أساسية في بناء منظومة أمنية عالمية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات".

وأضاف معاليه: "إن ضباط الارتباط يمثلون جسوراً استراتيجية للتواصل والتنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية، ويؤدون دوراً مهماً في تعزيز التعاون العملياتي وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في سرعة الاستجابة للتحديات الأمنية وملاحقة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وما نلمسه من تعاون متميز مع شركائنا الدوليين يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ علاقات التعاون التي تخدم أمن المجتمعات واستقرارها".

وأشار معاليه إلى أن القمة الشرطية العالمية تمثل منصة دولية تجمع القيادات الشرطية والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، وتتيح فرصاً نوعية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الأمنية، مؤكداً أن شرطة دبي ماضية في توسيع آفاق تعاونها الدولي، وتطوير منظومة العمل الشرطي المشترك، بما يعزز جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.