قام اللواء ماريك بورون، القائد العام للشرطة الوطنية البولندية، والوفد المرافق له، بزيارة إلى مركز شرطة حتا، وكان في استقباله العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، وعدد من ضباط المركز، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على تجربة المركز في المجالات الشرطية والأمنية، والتعرّف إلى الإمكانات والقدرات المتخصصة التي يتميز بها، إلى جانب الخدمات الشرطية الذكية التي يقدمها المركز للجمهور.

واطلع الوفد البولندي خلال الزيارة على مهام فرقة الشجعان المتخصصة في الإنقاذ الجبلي، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات في التعامل مع حوادث الإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة، والآليات والمعدات المستخدمة في تنفيذ مهامها، فضلاً عن طبيعة التدريبات التي يخضع لها أفراد الفرقة لرفع مستوى جاهزيتهم وكفاءتهم في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ.

كما تعرّف الوفد إلى خدمات مركز الشرطة الذكي، والتسهيلات التي يوفرها للجمهور على مدار الساعة، بما يعكس توجه الشرطة نحو توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير الخدمات الشرطية وتعزيز سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وأكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أن استقبال الوفد البولندي يأتي في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب الشرطية، وإبراز ما وصلت إليه الشرطة من تطور في المجالات الأمنية والخدمية.