تستضيف دبي يومي 8 و9 ديسمبر المقبل "المنتدى العالمي للمرونة الرقمية 2026"، الذي ينظمه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومعهد العلوم السياسية في باريس، لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة لمواجهة المخاطر الرقمية العابرة للحدود وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

ويستند المنتدى إلى مخرجات تقرير "عندما تفشل الأنظمة الرقمية: المخاطر الخفية لعالمنا الرقمي"، الصادر في مايو 2026، والذي شاركت دولة الإمارات في إعداده، ويتناول المخاطر المرتبطة بترابط البنى التحتية الرقمية وانعكاسات تعطلها على قطاعات الاتصالات والطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والنقل.

وأكد يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، أن استضافة المنتدى تعكس التزام دبي بدعم الجهود الدولية لبناء منظومات رقمية أكثر أماناً ومرونة، مشيراً إلى أهمية تحويل المعرفة والخبرات المشتركة إلى حلول عملية تعزز جاهزية الدول واستمرارية الخدمات الأساسية.

وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن مرونة البنية التحتية للاتصالات والمنصات الرقمية أصبحت ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي واستمرارية الخدمات الحيوية، مؤكداً أهمية دمج المرونة في مراحل التخطيط والتصميم والتشغيل.

من جانبه، أكد توماس لاماناوسكاس، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي والمنظمات الدولية لبناء فهم مشترك للمخاطر ووضع خطط موحدة للتعامل معها.

بدورها، أكدت دورين بوغدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، أهمية الانتقال من تشخيص المخاطر الرقمية إلى تطوير إجراءات مشتركة تعزز قدرة الدول على الاستعداد والاستجابة والتعافي.

ويتضمن المنتدى ورشة تقنية مغلقة في 8 ديسمبر، تليها جلسات المنتدى الرئيسية في 9 ديسمبر، لمناقشة سيناريوهات الأزمات الرقمية، بما فيها العواصف الشمسية وانقطاع الكابلات البحرية واضطرابات الأقمار الصناعية والظواهر الجوية.

وكان مركز دبي للأمن الإلكتروني قد أسهم في إعداد التقرير الدولي من خلال مشاركة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر السيبرانية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، في تحليل المخاطر عالية التأثير والترابط بين القطاعات الحيوية.

وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في المنتدى، شريكاً استراتيجياً، و"اتصالات" شريكاً رئيسياً، و"دو" شريكاً تقنياً، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية شريكاً حكومياً.