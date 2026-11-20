أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» الإغلاق المؤقت لقسم الحالات الإنسانية في مقره الحالي بدبي فستيفال سيتي، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري وحتى يوم السبت الموافق 30 يناير 2027، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، على أن تُنقل خدمات القسم واختصاصاته مؤقتاً إلى قسم المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي في منطقة الطوار 2، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة افتتاح المقر.

وأوضحت «إقامة دبي» أن القسم سيباشر استقبال المتعاملين وتقديم خدماته في الموقع البديل اعتباراً من التاريخ المحدد، وفق ساعات العمل المعتمدة، من الساعة 6:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، ومن الساعة 6:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً يوم الجمعة، باستثناء أيام العطلات الرسمية.

وأكدت الإدارة اتخاذ الترتيبات التشغيلية اللازمة لضمان انتقال الخدمات بسلاسة، وتجهيز الموقع البديل لاستقبال المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة والجودة المعهودتين، ودون التأثير في مستوى الخدمة المقدمة.

ودعت «إقامة دبي» المتعاملين الراغبين في مراجعة قسم الحالات الإنسانية إلى التوجه مباشرة إلى الموقع البديل اعتباراً من 23 نوفمبر، مشيرة إلى تحديث بيانات الموقع على خرائط جوجل لإظهار حالة المقر الحالي «مغلق مؤقتاً»، مع توضيح موقع تقديم الخدمات البديل وساعات العمل، إلى حين الإعلان عن إعادة افتتاح المقر الأصلي.

وأكدت الإدارة حرصها على إبقاء المتعاملين على اطلاع بأي مستجدات عبر قنواتها الرسمية، داعية إلى التواصل مع مركز اتصال «آمر» على الرقم 8005111 للاستفسارات والحصول على المعلومات اللازمة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات واستمرارية تقديمها دون انقطاع.