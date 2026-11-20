



أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الأسرة محوراً رئيساً للتنمية الاجتماعية، من خلال منظومة متكاملة تدعم تأسيس الأسر الإماراتية ونموها واستقرارها، وتعزز تلاحمها وجودة حياتها.

وقالت معاليها لـ«البيان» إن مبادرة «أعراس دبي» تمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه، حيث أسهمت منذ إطلاقها في تأسيس أكثر من 1500 أسرة إماراتية، وسجلت نمواً بنسبة 181% في عدد الأعراس خلال الفترة من 2024 إلى 2026، فيما بلغت حصتها 48% من إجمالي الأعراس في دبي لعام 2026، بما يعكس دورها المتنامي في تيسير الزواج ودعم الشباب المقبلين على تأسيس أسرهم.

وأضافت معاليها أن أثر المبادرة يمتد إلى ما بعد الزواج، حيث بلغ عدد المواليد لدى الأسر المستفيدة 559 مولوداً، فيما وصلت نسبة استمرارية الزواج إلى 99.6%، ونسبة سعادة المستفيدين إلى 99.3%، وهي مؤشرات تعكس فاعلية المبادرة في تعزيز الاستقرار الأسري. كما استفاد 3,319 شخصاً من البرامج التوعوية والتأهيلية المصاحبة، التي تزوّد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة.

وأشارت معاليها إلى أن حصول المبادرة على 6 جوائز محلية وعالمية خلال عامي 2025 و2026 يعكس تميز تجربتها، مؤكدةً مواصلة الهيئة تطوير خدماتها ومبادراتها بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويعزز مكانة الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ومستقبله.

دعم

وتهدف مبادرة «أعراس دبي» إلى دعم المقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجعهم على الزواج ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

ويعكس برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة حرص حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على توفير حلول للتحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، وتقديم برامج ومبادرات تخفف من أعبائهم، وتحفزهم على تحقيق تطلعاتهم في بناء أسر متماسكة، وذلك بهدف تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

وتقدم مبادرة «أعراس دبي» حزمة من المحفزات التي تساعد على خفض تكاليف الزواج، حيث توفر خدمات التخطيط للزواج، وتُقام حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في عدد من المناطق بدبي، وهي: البرشاء والليسيلي وحتا، وقريباً قاعة الطوار، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية واستشارات أسرية إلى حديثي الزواج والشباب حول التخطيط للزواج وإدارة الأسرة والشؤون المالية.