استعرضت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال مشاركتها في أسبوع الطفولة المبكرة، الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، جهودها المتكاملة لدعم نمو الطفل، وتتولى الهيئة، بتكليف من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنسيق مشاركة 12 جهة محلية في الإمارة، من خلال نحو 12 مبادرة وفعالية متنوعة، بما يعزز تكامل الجهود ويوسّع نطاق المبادرات التوعوية والتفاعلية الموجهة للأطفال وأسرهم.

منصة تفاعلية

وزارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، المنصة، حيث اطلعتا على ما تقدمه من تجارب وأنشطة توعوية تستهدف الأطفال وأسرهم، عبر 4 محطات تفاعلية تسلط الضوء على مراحل نمو الطفل واحتياجاته في سنواته الأولى، وتعزز وعي الأسرة بدورها في توفير بيئة محفزة لنموه وتطوره.

وتستهدف المحطات التفاعلية الأربع المتضمنة في المنصة الأطفال من حديثي الولادة وحتى سن الثامنة، وتتوزع بين «التعلّم باللعب»، و«فهم المشاعر»، و«الصحة والتغذية»، و«الكشف المبكر عن مؤشرات التطور النمائي». وتتضمن كل محطة تقييماً تفاعلياً لمتابعة مؤشرات نمو الطفل في مراحله العمرية المختلفة، يعقبه تقديم إرشادات عملية تساعد الأسر على فهم احتياجات أطفالها ومساندة نموهم، بما يعزز فرص حصول كل طفل على أفضل بداية ممكنة في الحياة، انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».

كما تتضمن المنصة أنشطة توعوية لتعريف الأطفال بحقوقهم وتعزيز وعيهم بالحماية، من خلال لعبة «حقوقي» التفاعلية، إلى جانب تعريف الأسر بالخط الساخن لحماية الطفل (800988)، والقنوات المتاحة للإبلاغ وطلب المساندة، بما يدعم حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لنموهم.

مبادرات وبرامج نوعية

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن أسبوع الطفولة المبكرة يمثل منصة وطنية لتأكيد أهمية الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل، باعتبارها مرحلة أساسية في بناء شخصيته وتطوير قدراته وإعداده للمستقبل، مشيرةً إلى أن تنظيم الأسبوع ضمن فعاليات عام الأسرة 2026 يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز مكانة الطفولة المبكرة ضمن الأولويات المعنية بالأسرة، وتوسيع نطاق المبادرات التي توفر للأطفال فرصاً أفضل للرعاية والتعلم واكتساب المهارات منذ السنوات الأولى.

وأضافت معاليها أن الارتقاء بجودة حياة الأطفال يتطلّب جهوداً متكاملة تشمل تطوير البرامج والخدمات، وتعزيز وعي الأسر باحتياجات أبنائها، وتوفير الدعم الذي يمكّنها من أداء دورها في مختلف مراحل الطفولة، مؤكدةً أن مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية في أسبوع الطفولة المبكرة تسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق المبادرات التي تصل إلى الأطفال والأسر في مختلف إمارات الدولة.

مستقبل اجتماعي مستدام

من جانبها، أشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل أولوية تنموية تتجاوز رعاية الطفل إلى بناء أجيال قادرة على الإسهام في مستقبل المجتمع، مشيرةً إلى أن هذه الأولوية تكتسب أهمية خاصة في «عام الأسرة 2026»، لما تمثله السنوات الأولى من دور محوري في تشكيل شخصية الطفل وتطوير قدراته.

وقالت معاليها: «إن بناء مجتمع مزدهر يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، من خلال توفير بيئة تتيح لكل طفل فرصاً متكافئة للنمو واكتساب المهارات وتنمية قدراته. كما أن تزويد الأسر بالمعرفة والأدوات اللازمة لدعم هذه المرحلة يعزز دورها في تنشئة أجيال واثقة وقادرة على المشاركة في مسيرة التنمية».

تعزيز وعي الأطفال وأسرهم

بدورها، قالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن المنصة تترجم دور الهيئة في تعزيز الوعي بنمو الطفل وتزويد الأسر بإرشادات عملية تساعدها على دعم احتياجاته في مراحل الطفولة المبكرة.

وأضافت: «تتناول المحطات الأربع جوانب أساسية في نمو الطفل؛ إذ تركز محطة التعلم باللعب على تنمية التفكير والإبداع وحل المشكلات، فيما تسهم محطة فهم المشاعر في تنمية مهارات التعبير والتواصل وتعزيز ممارسات الوالدية الإيجابية، بينما تسلّط محطتا الصحة والتغذية والكشف المبكر الضوء على العادات الصحية ومؤشرات التطور النمائي، وأهمية الاكتشاف المبكر والتوجيه إلى الخدمات المتخصصة عند الحاجة».