أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن الفائزين الثلاثة في مسابقة "قصص المستقبل" وذلك خلال "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تتواصل فعالياته حتى يوم غد السبت.

وكرّم سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، الفائزين بالمسابقة وهم ستيف ويليس، وجان لي، بالمركز الأول، عن قصتهما "صراصير الليل"، وفرناندا روشا، عن قصة "أمبارو"، وكارا باور، عن قصة "الملاذ"، وذلك بعد منافسة شهدت 213 مشاركة تمثل 62 جنسية.

وكانت قائمة المتأهلين العشرة للمرحلة النهائية قد ضمت، إضافة إلى الفائزين الثلاثة، كلاً من محمد الراشد، عن قصة "معايرة يسرى الحمادي"، ونورة الهاجري، عن قصة "الضيف الذي يُدعى الغد"، وفونغ هوينه، عن قصة "تشانغ آه 2050"، ومارنوس نيوودت، عن قصة "الخوف من الظلام"، ومونيكا سونتا، عن قصة "واحة الأودو في وارسو – العطر الأخير للإنسانية"، ومها الخالدي، عن قصة "الوالدان المثاليان"، وسنوبار نادريان، عن قصة "أنا لا أوافق على الربيع".

وتوفر مسابقة "قصص المستقبل" منصة دولية للمواهب الأدبية والأصوات الإبداعية المهتمة باستشراف المستقبل، بما يعزز دورها كمساحة تجمع بين الأدب واستشراف المستقبل، وتدعم جيلاً من الكتّاب والمفكرين القادرين على استخدام قوة السرد والخيال لطرح أسئلة جديدة حول مستقبل الإنسان والعالم.

وتولت تحكيم المسابقة لجنة تضم نخبة من الكتّاب والمفكرين والخبراء قامت بتقييم الأعمال لاختيار أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير تشمل جودة السرد، وقوة الفكرة، وارتباطها بموضوعات المسابقة، ومدى أصالتها وابتكارها، وقدرتها على استشراف التحولات المستقبلية وتقديم رؤى إبداعية تعكس تطلعات الإنسان وتحدياته في عالم سريع التغير، إلى جانب تماسك البناء القصصي وعمق الشخصيات والأثر الفكري والإنساني للعمل الأدبي.