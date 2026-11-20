استضاف "أسبوع دبي للمستقبل" الاجتماع السنوي للشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل، التي تتخذ من "متحف المستقبل" مقراً لها، وتضم حالياً 95 عضواً ومؤسسةً من كبريات مؤسسات استشراف المستقبل حول العالم.

وتضمن الاجتماع مختبراً لاستشراف المستقبل انقسم إلى ورشتي عمل، بهدف تسهيل النقاشات بين الأعضاء حول صناعة المستقبل واستشرافه، بالإضافة إلى طاولة مستديرة مغلقة للسياسات تضم أعضاء مدعوين لمناقشة كيفية تمكين الحكومات من استخدام الاستشراف بصورة أكثر فعالية.

وركزت الشبكة من خلال اجتماعها في أسبوع دبي للمستقبل، على تحديد التحولات التي قد تؤثر في الحكومات والمدن والمجتمعات والمؤسسات، واستكشاف كيفية قيام مختلف الجهات المعنية بتحديدها وتفسيرها.

وتشمل أهداف "الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل" تقديم منصة تجمع أهم مؤسسات تصميم المستقبل والتخطيط الاستراتيجي للتعاون فيما بينها على وضع الرؤى المستقبلية ذات التأثير الإيجابي الأوسع، وتسليط الضوء على أبرز قطاعات وفرص المستقبل الواعدة، وطرح الحلول المبتكرة والسبل لمواجهة مختلف التحديات، وتعزيز الجاهزية للتحولات والمتغيرات.

ويقام "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف استشراف التحولات المستقبلية وتعزيز التعاون في تطوير حلول وأفكار تسهم في تحسين حياة الإنسان.