استقبلت محاكم دبي متمثلةً بفريق «بناة المدينة» وفداً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية، في زيارة ميدانية إلى مبنى محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التركات، للاطلاع على مشروع «حصر وتوزيع التركات في إمارة دبي»، والتعرف إلى مراحل تقديم الخدمة وآليات العمل المتبعة، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم جهود تطوير الخدمات العدلية وتحسين تجربة المتعاملين.

واطّلع الوفد على آلية الاستفادة من منصة «جبر» التابعة لهيئة الصحة بدبي في قيد ملفات إعداد و تجهيز ملف التركة، والإجراءات المتبعة في استقبال الطلبات وتسجيل الملفات والإشهادات، باعتبارها المرحلة الأولى في رحلة تقديم الخدمة.

بعد ذلك، انتقل الوفد إلى فريق الجرد بإدارة التركات وأموال القُصّر، حيث تعرّف إلى آليات وإجراءات جرد ممتلكات المتوفى وحصر موجودات التركة، كما اطّلع على كيفية الاستفادة من منصة «إفصاح» في الاستعلام عن الأصول والممتلكات من الجهات، وآلية التعامل مع الملفات تمهيداً لإحالتها إلى قسم تسويات التركات وأموال القُصّر لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وفي المحطة الثالثة، زار الوفد قسم تسويات التركات وأموال القُصّر، حيث اطّلع على آلية إدارة جلسات التسوية بين الورثة وأصحاب العلاقة، والإجراءات المتبعة منذ استلام الملفات المحالة وحتى إغلاقها، إلى جانب استعراض أبرز النتائج الإيجابية التي حققها القسم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز التوافق بين الأطراف المعنية.

كما تشرّف الوفد بزيارة القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات، الذي رحّب بالحضور وأعرب عن تقديره لاهتمام الجهات المشاركة في مشروع تطوير خدمات التركات وأموال القُصّر.

مؤكداً أهمية هذا القطاع لما يحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية تسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مشيداً بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير الخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين.

واختُتمت الزيارة بعرض تقديمي أُقيم في قاعة زايد حول مشروع «حصر وتوزيع التركات في إمارة دبي»، استعرض أبرز النتائج المحققة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي للمشروع، ومبادراته التطويرية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية وآليات العمل المقترحة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتأتي الزيارة في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز تبادل الخبرات المؤسسية، والاستفادة من الجولات الميدانية في تحديد فرص تحسين الإجراءات والتكامل بين مراحل تقديم الخدمة، بما يسهم في تطوير تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات العدلية.