شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل توزيع جوائز القمة الشرطية العالمية في دورتها الخامسة 2026، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي.

وذلك ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية التي عقدتها القيادة العامة لشرطة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة نخبة من القيادات الشرطية والأمنية والخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون من مختلف دول العالم.

وسلم العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، الجوائز للفائزين في مختلف الفئات، تقديراً لإنجازاتهم النوعية ومبادراتهم المبتكرة وإسهاماتهم المتميزة في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز سلامة المجتمعات، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية لمواجهة التحديات الأمنية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن جوائز القمة الشرطية العالمية تمثل منصة دولية رائدة للاحتفاء بالكفاءات الشرطية والأمنية المتميزة، وتسليط الضوء على الإنجازات والممارسات المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة إنفاذ القانون، وتعزيز قدرات الأجهزة الشرطية على مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة.

وقال معاليه: «إن تكريم الفائزين بجوائز القمة الشرطية العالمية في دورتها الـ5 يعكس حرصنا على ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في العمل الشرطي، وتقدير الجهود الاستثنائية التي يبذلها رجال ونساء الشرطة والخبراء والمتخصصون في مختلف أنحاء العالم، ممن قدموا نماذج ملهمة في خدمة مجتمعاتهم، وأسهموا بأفكارهم ومبادراتهم في تطوير الأداء الأمني، والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية، وتعزيز أمن المجتمعات وسلامتها».

خبرات

وأضاف معاليه: «نؤمن في شرطة دبي بأن مستقبل العمل الشرطي يرتكز على التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، والاستثمار في العقول المبدعة والتقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح ركيزة أساسية في تطوير القدرات الأمنية واستباق التحديات. ومن هذا المنطلق، فإن جوائز القمة لا تقتصر على تكريم الإنجازات الفردية والمؤسسية، بل تسهم في نقل التجارب الناجحة وتعميم أفضل الممارسات الشرطية على المستوى العالمي».

وأشار معاليه إلى أن تنوع فئات الجوائز والمشاريع الفائزة يجسد التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الشرطي والأمني، ويؤكد أهمية التكامل بين الابتكار التقني والكفاءة البشرية والمسؤولية المجتمعية في بناء منظومات أمنية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري جميع الفائزين، مشيداً بما قدموه من إنجازات ومبادرات نوعية، ومؤكداً أن هذه النماذج المتميزة تشكل مصدر إلهام للعاملين في المجالات الشرطية والأمنية، وحافزاً لمواصلة البحث والتطوير والابتكار، بما يحقق تطلعات المجتمعات نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

12 فئة

وشهد الحفل تكريم الفائزين في 12 فئة من جوائز القمة الشرطية العالمية لعام 2026، التي شملت مجالات التحقيق الجنائي، والأدلة الجنائية، ومكافحة المخدرات، والسلامة المرورية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والخدمات الشرطية، والمساهمات المجتمعية.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للقمة الشرطية العالمية في دورتها الـ5، تقديراً لدورهم البارز وإسهاماتهم في دعم أعمال القمة وإنجاح فعالياتها، وتعزيز مكانتها منصة دولية تجمع قادة الشرطة والأمن والخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

تعاون

في إطار آخر وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع وكالة الحماية الخاصة في جمهورية منغوليا، وذلك خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية، بهدف تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير القدرات الشرطية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجالات حماية وأمن الشخصيات.

وقع مذكرات التفاهم من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات، ومن طرف وكالة الحماية الخاصة في جمهورية منغوليا، العميد ألتانغيريل لخمسورن، رئيس الوكالة، بحضور موظفي الطرفين.

وتأتي المذكرة في إطار استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى تعزيز شراكاتها الدولية مع الأجهزة والمؤسسات الأمنية حول العالم، وتطوير منظومة التعاون الشرطي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني ومواكبة المستجدات والتحديات في مختلف المجالات.

كما وقعت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من مذكرات التفاهم مع جامعتي دبي والشارقة وعدد من الشركات المتخصصة في المجال التكنولوجي، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون المؤسسي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفي المجال الأكاديمي، وقعت شرطة دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، وجامعة الشارقة للتعاون في مجالات المشاريع والتصاميم المُطبقة في النقل الأمني، والمستشعرات وأنظمة التحكم، والدورات والورش التدريبية وغيرها.

وعلى مستوى الشركات، وقعت شرطة دبي مذكرة شركة «بيرلا» التقنية، في مجال الأدلة الرقمية، فيما وقعت مذكرة مع شركة «كوانتون سيستميز ذات المسؤولية المحدودة» في مجال التجارب والتقييمات التقنية. كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «بايوروس» في مجال الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالعلوم الجنائية والطب الشرعي وتحليل الجريمة، ومذكرة مع «معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات» في مجال الهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات وعلوم الحاسوب والتخصصات المرتبطة بها.