أتاحت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس علماء شرطة دبي، فرصة عرض 24 مشروعاً علمياً وتقنياً أمام الوفود الدولية والخبراء، وزوار القمة الشرطية العالمية، ضمن «ملتقى الأدلة الجنائية»، الذي انعقد على هامش القمة، وأبرزت المشاريع قدرة الكفاءات الشابة على توظيف معارفها الأكاديمية في ابتكار حلول تتواءم مع احتياجات العمل الشرطي والأمني.

وعرض الملتقى مشاريع الطلبة التي اختارتها اللجنة المنظمة للملتقى من بين 80 مشروعاً، تقدم بها طلبة من تخصصات متنوعة، وشرحوا أمام الوفود والزوار الأفكار، التي انطلقت منها مشاريعهم، والمنهجيات التي اتبعوها والنتائج التي توصلوا إليها.

كما ناقشوا مع الخبراء فرص تطوير هذه المشاريع، ومجالات تطبيقها في العمل الشرطي. وقال الرائد خبير محمد ثاني المري، رئيس فريق ملتقى الأدلة الجنائية، إن شرطة دبي تعتز بما قدمه الطلبة خلال الملتقى، وبقدرتهم على شرح أفكارهم، ومناقشة نتائج أبحاثهم مع متخصصين من جهات مختلفة.

وأضاف: «لمسنا في تفاعل الوفود والزوار مع الطلبة اهتماماً بالأفكار المطروحة وإمكانات تطويرها، ونفخر بأن هذه التجربة منحت الطلبة فرصة لسماع آراء الخبراء مباشرة، والتعرف إلى الأسئلة التي يطرحها الممارسون عند دراسة إمكانية تطبيق مشروع بحثي في الميدان».

من جانبها أكدت خبير حصة جمال التميمي، عضو مجلس علماء شرطة دبي، أن ما ميّز التجربة هو أن الطلبة عرضوا أعمالهم البحثية أمام جمهور دولي، وتعلّموا في الوقت نفسه من خبراء شرطة دبي عبر الورش التفاعلية، مؤكدة سعادتهم بما لمسوه من تفاعل من الطلبة، وحرصهم على طرح الأسئلة وفهم كيفية توظيف معارفهم في مجالات تخصصية، مشيرة إلى أن هذه التجارب من شأنها دعم الطلبة علمياً وأكاديمياً ومعرفياً في مرحلة مبكرة من مسيرتهم، وتمكينهم من الحوار مع الباحثين والممارسين، وتحديد المسارات المهنية مستقبلاً.