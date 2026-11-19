أطلقت بلدية دبي كتاب «أطلس دبي»، والذي يُعد مرجعاً معرفياً وجغرافياً، يوثّق تحولات إمارة دبي، ويرصد ملامحها الجغرافية والعمرانية والطبيعية، ويستعرض مقوماتها وبنيتها التحتية، ومرافقها المجتمعية، وصولاً إلى آفاق تطورها المستقبلي، ويجمع الإصدار البيانات الجغرافية، والخرائط، والصور الجوية والفضائية في مرجع واحد، يتيح قراءة متكاملة وفهم أوسع لمكونات الإمارة وتغيراتها، وفق نهج يعكس تطورها، ويبرز هويتها.

وجاء إطلاق «أطلس دبي» خلال فعالية نظمتها البلدية احتفالاً بمرور 25 عاماً على مسيرة مركز نظم المعلومات الجغرافية. ويستعرض «أطلس دبي» من خلال الخرائط والصور الجوية والفضائية، المواقع والتغيرات الجغرافية والعمرانية، التي شهدتها الإمارة، موثقاً جوانب متعددة تشمل؛ التركيبة السكانية، والبنية التحتية وشبكات النقل، إلى جانب إبراز الثقافة والتراث، والمعالم والخدمات المجتمعية، فضلاً عن الخرائط الأرشيفية، التي تحفظ سجلاً بصرياً وجغرافياً لمراحل تطور دبي عبر الزمن، ويجمع الإصدار هذه الموضوعات ضمن مرجع يسهل الرجوع إليه، ويقدم للقارئ صورة مترابطة عن مكونات المدينة وتطورها.

ويشرح الكتاب دور المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في عدد من القطاعات الحيوية من بينها؛ التخطيط العمراني وإدارة الأراضي، وتخطيط الطرق وشبكات النقل وتحليل الحركة المرورية، وإدارة المباني والتراخيص والخدمات البلدية، ودعم الطوارئ وإدارة الأزمات، وتحليل المخاطر المكانية، ومراقبة البيئة والموارد الطبيعية، فضلاً عن دعم مبادرات المدينة الذكية، والتوأم الرقمي، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

ويضم كتاب «أطلس دبي» 10 فصول، تتناول موضوعات متنوعة، تشمل؛ المعلومات الجغرافية الجيومكانية، السكان، شبكة الطرق والمواصلات، البيئة، الثقافة والتراث، المعالم الدينية، التعليم، الصحة، المرافق المجتمعية، والخرائط الأرشيفية، كما يخصص مساحة واسعة لموضوعات البيئة والزراعة، بما فيها المحميات الطبيعية، وأشجار الغاف، والمساحات الخضراء، والمزارع، والأمن الغذائي، والسدود والمسارات الجبلية، مقدماً محتوى يساعد على التعرف على تنوع مكونات دبي الطبيعية، وفهم ارتباطها بالتخطيط والتنمية.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «يمثل أطلس دبي واحداً من الإصدارات المعرفية المتميزة، التي تقدمها بلدية دبي، ومرجعاً معرفياً وجغرافياً وبصرياً ثرياً ومتكاملاً لإمارة دبي، وإضافة نوعية لمنظومة المعرفة الجيومكانية، يربط البيانات الجيومكانية والخرائط بسياق يُساعد على فهم المدينة وقراءة تحولاتها، كما يعكس التزامنا بتطوير منظومة البيانات الجيومكانية، والارتقاء بجودة المعلومات وإتاحتها وتوظيفها في التخطيط الحضري والعمراني واستشراف المستقبل بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية».

وأضافت: «هدفنا أن تكون البيانات الجيومكانية ركيزة أساسية في تخطيط المدينة وإدارة عملياتها واستشراف احتياجاتها المستقبلية، وأن نوظف إمكانات التوأم الرقمي والتقنيات المتقدمة في بناء فهم متكامل ومترابط لمكونات دبي، بما يعزز كفاءة التخطيط وإدارة الموارد، ويرفع جاهزية المدينة للتعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والجاهزة للمستقبل».

وقالت المهندسة ميثاء النعيمي، مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: «يُعد اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية مناسبة لتعزيز التعاون مع شركائنا والانتقال به إلى مجالات أوسع من تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الحلول المشتركة، بما يدعم تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب المتخصصة لتسريع الابتكار، وتطوير تطبيقات جيومكانية تستجيب لاحتياجات المدينة، وتدعم جودة الحياة، ومن خلال هذه الشراكات نعمل على توسيع آفاق التعاون في مجالات التوأم الرقمي والتقنيات المتقدمة، ترسيخاً لمكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في توظيف التقنيات الحديثة لإدارة المدن».