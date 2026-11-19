سموه يكرم الفائزين بالدورة الثانية من جوائز دبي لاستشراف المستقبل

سامين ياسار يفوز بجائزة المليون درهم في «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي»



شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، جانباً من أعمال ثاني أيام «أسبوع دبي للمستقبل 2026» الذي تنظّمه «مؤسسة دبي للمستقبل» هذا العام تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» وتُعقد أعماله في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل على مدار أربعة أيام حتى السبت 21 نوفمبر الجاري.

وقال سموه إن دبي تواصل تأكيد مكانتها حاضنة عالمية للأفكار المستقبلية والابتكارات النوعية، ووجهة أولى تجمع العقول والخبرات والتجارب الرائدة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل أبرز الفرص والتحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي ستشكل مستقبل البشرية خلال العقود المقبلة.

وأشار سموه إلى أن الحدث يعكس رؤية دبي في ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل ونهجها في تحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع ومبادرات وشراكات عملية تسهم في دفع مسيرة التنمية وتعزز جاهزية القطاعات المختلفة للمتغيرات المتسارعة، فيما يُعد الحدث منصة نوعية لمناقشة حلول مبتكرة تسهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية وما تمليه من متطلبات.

وقد اطّلع سموه على عدد من الجلسات والفعاليات والمعارض والتجارب التفاعلية التي تضمنها اليوم الثاني من الحدث واستعرضت أحدث التوجهات والابتكارات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل. كما التقى سموه عدداً من المتحدثين والخبراء والمبتكرين المشاركين في الحدث، واستمع إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع والحلول المستقبلية التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة.

رافق سموه خلال الجولة معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.

جائزة المليون

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار اليوم الثاني لأسبوع دبي للمستقبل، سامين ياسار من الولايات المتحدة، الفائز بالمركز الأول وجائزة المليون درهم في «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» (AI Grandmaster) ضمن منصة تحديات المستقبل، وشهد التحدي منافسة 20 من المبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي من حول العالم، حيث اختُبرت قدراتهم على توظيف أحدث التقنيات في تطوير حلول مبتكرة في فترات زمنية محددة.

وجاء اختيار الفائز من بين أفضل 5 متنافسين تأهلوا إلى الجولة النهائية من التحدي وهم: سامين ياسار (الولايات المتحدة)، ونيكول لي (سنغافورة)، وأيوشمان بانديتا (الهند)، وهاشم الغيلي (ألمانيا)، وفادي بحصاص (سوريا).

وشملت التحديات إنشاء محتوى متعدد الوسائط، وتطوير تطبيقات ذكية، وبناء تجارب تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب اختبار سرعة الإنجاز والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار تحت ضغط الوقت. وشاركت غوغل كلاود كشريك تقني للتحدي، وتولت لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من غوغل كلاود تقييم المشاركين.

ويهدف «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» إلى تسليط الضوء على الكفاءات والمهارات الواعدة في أحد أكثر المجالات تأثيراً في مستقبل التنمية والاقتصاد العالمي، وتعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة داعمة للقدرات البشرية ومحفزاً للابتكار والإنتاجية. كما يشجع التحدي على تطوير مهارات هندسة الأوامر والتفاعل مع النماذج الذكية، وهي من التخصصات التي تشهد طلباً متزايداً على مستوى العالم.

ويأتي التحدي في إطار مواكبة تسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستفادة من إمكاناته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات المستقبلية. كذلك يهدف إلى بناء مجتمع عالمي يجمع المبدعين والخبراء ورواد التكنولوجيا لتبادل المعارف والخبرات، ويعزز التعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يسرّع تطوير تطبيقات أكثر كفاءة وتأثيراً.

استشراف المستقبل

إلى ذلك كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالدورة الثانية من جوائز دبي لاستشراف المستقبل التي تنظّمها «مؤسسة دبي للمستقبل» ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل». وفاز بالجائزة الأولى في فئة «الريادة في استشراف المستقبل» مشروع مستقبل التصميم القائم على الفنون من إيطاليا، تقديراً لأثره في ابتكار أطر عمل ومنهجيات وأدوات نوعية أحدثت أثراً في كيفية استشراف المستقبل وفهم المتغيرات والاستعداد لها.

وفاز مشروع هيرايا للتعليم الاستشرافي من الفلبين بالمركز الأول في مجال «استشراف المستقبل للمجتمعات» المخصصة للمشاريع والمبادرات التي تحوّل الرؤى المستقبلية إلى أثر ملموس في حياة الناس. وجاء المركز الأول في فئة «استشراف المستقبل للبيئة» من نصيب مشروع «قوانين تحويلية لحماية كوكب الأرض» من الولايات المتحدة الأمريكية، لنجاحه في توظيف أدوات الاستشراف في حماية البيئة وتعزيز التنوّع الحيوي ودعم القدرة على التكيف مع التحديات المناخية.

وتهدف «جوائز دبي لاستشراف المستقبل» إلى تعزيز منظومة متكاملة عالمية المستوى تبنيها دبي لتحفيز مفاهيم استشراف المستقبل ومأسسة ممارساتها على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، لما لها من دور محوري في تصميم استراتيجيات المستقبل وصناعة فرصه للأجيال القادمة، في حين أصبحت دبي ودولة الإمارات منصة دولية للخبراء وقادة الفكر من شتى القطاعات، وملتقى لخبراء المستقبل وصنّاعه، ووجهة تقصدها مؤسساته ورواده لتتبادل الأفكار والرؤى والخبرات والآراء والأفكار، لصياغة مستقبل مبهر للإنسانية عبر تضافر الجهود وحشد الطاقات للسير في طريق التبادل المعرفي بين دول العالم وشعوبه.

تعزيز الابتكار

على صعيد متصل، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع اتفاقية إطلاق «مركز دبي لأبحاث الطب الدقيق» بالتعاون بين «مؤسسة دبي للمستقبل» و«دبي الصحية»، بهدف تعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية وتسريع تطوير علاجات أكثر دقة وفاعلية للأمراض النادرة، من خلال توظيف البحث العلمي والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وتحسين جودة حياته.

وقّع الاتفاقية خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي»، التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بتشكيلها في ديسمبر الماضي لتكون مظلة لكافة المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وتنطلق هذه المبادرة من «دبي الصحية»، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، من خلال جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤيتها في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي، بما يُمكن من تحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية.

منصة متكاملة

ويهدف «مركز دبي لأبحاث الطب الدقيق» إلى أن يكون منصة متكاملة تجمع المؤسسات الصحية والجامعات والمراكز البحثية ورواد الأعمال وشركاء التكنولوجيا العالميين، لتعزيز التعاون في مختلف التخصصات، وتسريع تطوير حلول الطب الدقيق وتطبيقها.

وسيعمل المركز على دعم الأبحاث الأساسية والاستكشافية، إلى جانب الأبحاث الإكلينيكية والانتقالية والتطبيقية المتقدمة، ويعزز الوصول إلى أحدث التقنيات والابتكارات العلاجية. كما سيسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة، وتوفير آليات تمويل تحفّز البحث والتطوير والابتكار، وتحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات عملية ذات أثر مجتمعي مستدام، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الصحية اللازمة لدعم تطبيقات الطب الدقيق من الجيل القادم.

وقال خلفان جمعة بلهول: «نعمل من خلال مركز دبي لأبحاث الطب الدقيق، على إنشاء منصة تستقطب نخبة العقول والباحثين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة والمنظومة الداعمة للابتكار في دبي، بهدف تحقيق اكتشافات علمية جديدة وتحويلها إلى تطبيقات تدعم الرعاية الصحية وخدمة الإنسان».

وقال الدكتور عامر شريف: «نعتز بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، التي تواصل دورها في استشراف الفرص المستقبلية وتسريع تبني الحلول المبتكرة، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية بين مختلف القطاعات والمؤسسات لتحقيق أثر مستدام يسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته».

وأضاف: «يجسد هذا المركز نموذج «دبي الصحية» القائم على تكامل الرعاية، والتعلم، والاكتشاف، ويسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية في دبي من خلال تعزيز الأبحاث السريرية والتطبيقية، وتطوير علاجات أكثر دقة وفاعلية، لا سيما في مجالات الأمراض النادرة والسرطان، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية».

بيئة جاذبة للكفاءات

وسيسهم المركز في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار الصحي، وبيئة جاذبة للكفاءات البحثية والعلمية من مختلف أنحاء العالم، كما سيدعم خدمات الرعاية الصحية ذات الأولوية، لا سيما الأمراض النادرة والأورام، من خلال تطوير حلول علاجية تسهم في الارتقاء بالنتائج الصحية للمرضى.

ويشهد قطاع الطب الدقيق نمواً متسارعاً على المستوى العالمي مدفوعاً بالتطورات التي تشهدها علوم الجينوم والعلاجات البيولوجية وتحليلات البيانات، ما يعزز توظيف الاكتشافات العلمية في تطوير أساليب التشخيص والعلاج.