

أطلقت إيمي ويب، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة فيوتشر توداي استراتيجي، «المعيار المرجعي للاستشراف الاستراتيجي» خلال جلسة «هل نحن مستعدون للمستقبل كما نعتقد؟» في اليوم الثاني من أسبوع دبي للمستقبل.

ويهدف هذا المعيار إلى قياس مدى استعداد المؤسسات لمواجهة التحولات المستقبلية، وتسليط الضوء على الفجوة بين الجاهزية المتصورة والجاهزية الفعلية.

ويركز المعيار على تقييم كيفية توظيف المؤسسات للاستشراف الاستراتيجي، وقدرتها على توقع التحولات والاضطرابات المستقبلية، واتخاذ القرارات في ظل حالة عدم اليقين، وبناء المرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وقالت إيمي ويب: «الخلاصة الأهم هي أن الفريق المتخصص والمشارك بشكل مباشر في القرارات المؤسسية يكون أكثر قدرة على أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً محورياً من الاستراتيجية ومستقبل المؤسسة، مقارنة بفريق استشراف منشغل بالعمل بعيداً عن مواقع اتخاذ القرار».

وأضافت: «اعتاد كثيرون المطالبة بمزيد من الموظفين أو الميزانيات، وهي مطالب مكلفة ويسهل رفضها. لكن هناك مطلب أكثر تأثيراً يتمثل في وجود قناة مباشرة مع المسؤول عن التوجه الاستراتيجي للمؤسسة أو الحكومة، إلى جانب دور رسمي في القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد والاستثمارات».

وأكدت أن «الذكاء الاصطناعي وحده لا يستطيع منح فرق الاستشراف موقعاً مؤثراً على طاولة صنع القرار، فذلك يتطلب قيادة حقيقية».