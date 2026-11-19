

ضمن مشاركتها في «أسبوع دبي للمستقبل»، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع شركة فيوتشرز بلاتفورم، في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع آفاق التعاون في مجال استشراف المستقبل، والانتقال من رصد التحولات المستقبلية وتحليلها إلى توظيف مخرجاتها في التصميم التشاركي لمستقبل العمل الشرطي.

وتهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التفكير بعيد المدى، واستثمار الإمكانات والأدوات المعرفية والتقنية في رصد الإشارات المبكرة للتغيير وتحليل التوجهات المستقبلية، وبناء قاعدة معرفية وبيانات متخصصة تتيح للباحثين والخبراء الوصول إلى المعلومات التي تدعم إعداد البحوث والدراسات وبناء السيناريوهات المستقبلية، وتحويل الرؤى والتصورات إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، بما يعزز منظومة التخطيط المستقبلي ويرفع جاهزية شرطة دبي للتعامل مع التحولات القادمة.

وأكد العميد الدكتور خبير حمدان أحمد الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة، محلياً وعالمياً، بما يعزز التكامل المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات، ويدعم تبني نهج قائم على التعلم المستمر ومواكبة المتغيرات المستقبلية، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية.

من جانبها، أكدت فاطمة راشد العليلي، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن التعاون مع شركة فيوتشرز بلاتفورم يمثل رافداً مهماً لجهود استشراف المستقبل، من خلال توظيف منصتها التشاركية في استكشاف وتحليل المتغيرات والتحولات العالمية.

ووقّع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي العميد الدكتور خبير حمدان أحمد الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، فيما وقّعها عن شركة فيوتشرز بلاتفورم كيمو كيوككانن، الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير في الشركة.