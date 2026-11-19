



ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 97 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس. وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من معالي مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وعبد الله بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

وناقش المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال الاجتماع التدابير والمبادرات الرئيسة المتعلقة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في هذا المجال، مؤكداً دوره في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الطاقة، وتسريع وتيرة الابتكار في مختلف مجالات القطاع.

واستناداً إلى خبرات هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي للهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم تبادل أبرز الأولويات وعوامل النجاح الرئيسة مع الجهات التابعة للمجلس، بهدف دعم التخطيط الفعّال، وتنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي. كما تناولت المناقشات دور هذه التقنيات في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الطاقة، وتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الطاقة بدبي. علاوةً على ذلك، ناقش المجلس حوكمة سوق التبريد المركزي للمناطق، في ضوء مواصلة تطبيق الإطار التنظيمي الهادف إلى توفير خدمات تبريد بكفاءة عالية، وتحسين العمليات التشغيلية، وضمان أسعار ميسّرة للمستهلكين.

ومن جهة أخرى، اعتمد المجلس خطة تنفيذ أداة قياس الاقتصاد الدائري، التي طوّرها المجلس الأعلى للطاقة في دبي مؤخراً، بهدف توفير منظومة متكاملة لتحليل البيانات، وربط المبادرات القائمة والمستقبلية بأهداف إدارة الطلب على الطاقة المعتمدة، ومشاركة نتائجها مع الجهات المعنية في دبي.

مكانة

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الابتكار وتبنّي الحلول المستقبلية في قطاع الطاقة. ويمثل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز القدرة على استشراف المتغيرات، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات. كما أن تكامل الجهود والخبرات بين الجهات المعنية يسهم في تسريع تبنّي هذه التقنيات».

وأضاف معاليه: «يحرص المجلس الأعلى للطاقة في دبي على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات العاملة في قطاع الطاقة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لتسريع تنفيذ المبادرات ذات الأثر المستدام. ويعد الاجتماع منصة مهمة لتوحيد الجهود، وتحديد الأولويات المتعلقة بتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها بصورة فعّالة، تتماشى مع احتياجات القطاع وتطلعاته، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ويسهم في بناء منظومة طاقة مستدامة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل». من جهته، قال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية وأدوات قياس الأداء، بما في ذلك حوكمة سوق تبريد المناطق، وتطبيق أداة قياس الاقتصاد الدائري، لدعم كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إدارة الطلب على الطاقة، وقياس أثر المبادرات وفق مؤشرات واضحة، تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي».