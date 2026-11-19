دبي - البيان

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تعزيز التعاون المشترك لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس مراكز للبحث والتطوير في دبي، ودعم الشركات العاملة في الإمارة لتوسيع أنشطتها واستثماراتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة لاستثمارات الشركات في البحث والتطوير.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "يشكل الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز قدرة دبي على قيادة التحولات العالمية وتحفيز النمو في القطاعات الاستراتيجية. ونحرص على توسيع آفاق التعاون مع شركائنا لتطوير بيئة أعمال متكاملة تحفز الاستثمارات النوعية، وتعزز التكامل بين مجتمع الأعمال ومنظومة الابتكار، بما يسهم في دعم تنافسية الشركات، وتسريع تطوير التقنيات المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار".

من جانبه قال خليفة القامة، رئيس البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: "تهدف الشراكة إلى توفير بيئة متكاملة تمكّن الشركات العالمية والمحلية من تطوير تقنيات وحلول جديدة واختبارها وتطبيقها انطلاقاً من دبي. وتسهم هذه الشراكة مع غرف دبي في تعزيز الربط بين الشركات والمواهب والخبرات والفرص المتاحة في الإمارة، واستقطاب المزيد من أنشطة البحث والتطوير ذات القيمة المضافة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير ابتكارات المستقبل".

وبموجب المذكرة، ستتعاون غرف دبي مع مؤسسة دبي للمستقبل للترويج عالمياً لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، والتعريف بالبرامج والحوافز المتاحة في الإمارة، بما يسهم في استقطاب الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس مراكز جديدة للبحث والتطوير وتوسيع أنشطتها في دبي، وذلك بالاستفادة من شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية للتواصل مع الشركات المستهدفة واستكشاف فرص التعاون معها. كما تشمل مجالات التعاون بحث سبل تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، ومنها مناقشة آليات التمويل والأطر التنظيمية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.