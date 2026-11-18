أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن بنك الإمارات دبي الوطني، بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يقدّم نموذجاً رائداً للمؤسسات المالية القادرة على تحقيق الريادة العالمية. وأشار سموه إلى أن أعمال البنك تمتد في 13 دولة، ويخدم أكثر من 25 مليون عميل نشط، بإجمالي أصول يبلغ 1.38 تريليون درهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مبنى المقر الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تفقّد مرافقه التي حظيت بتحديثات شاملة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «زرت اليوم مبنى المقر الرئيسي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وتفقّدنا مرافقه التي حظيت بتحديثات شاملة. بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يقدم بنك الإمارات دبي الوطني نموذجاً رائداً للمؤسسات المالية القادرة على تحقيق الريادة العالمية، إذ تمتد أعماله في 13 دولة وتقدم خدماته لأكثر من 25 مليون عميل نشط بإجمالي أصول يبلغ 1.38 تريليون درهم، وسيظل شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات ودبي، وترسيخ أسسه وتعزيز تنافسيته».